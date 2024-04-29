عشرات الشهداء والجرحى جراء غارات إسرائيلية استهدفت منازل عدة في رفح ومدينة غزة (فيديو)

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، مساء الأحد، في غارات عدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة (شمال) ومدينة رفح جنوبي قطاع غزة، حسبما أفادت مصادر للجزيرة مباشر.

وأفادت المصادر بأن 5 مواطنين استشهدوا بينهم أطفال ونساء وأصيب العشرات بجروح مختلفة، بعد قصف اسرائيلي استهدف منزلا لعائلة الترتوري في شارع أبو حصيرة غرب مدينة غزة.

كما قصف طيران جيش الاحتلال منزلا لعائلة حجازي في حي الصبرة جنوب مدينة غزة ما أسفر عن استشهاد مواطنتين وعدد من المفقودين تحت الانقاض ووقوع عدد من الإصابات.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة الخطيب في حي الجنينة شرق مدينة رفح، ما أدى لاستشهاد 4 بينهم أطفال ونساء وإصابة آخرين.

كما استشهد 6 مواطنين إثر قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة الخواجات ويؤوي نازحين في مخيم الشابورة وسط مدينة رفح.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر باستشهاد 9 فلسطينيين بينهم 3 أطفال في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة أبو طه قرب ميدان الجوازات شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ارتفاع عدد شهداء الحرب

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 34 ألفًا و454 شهيدًا و77 ألفًا و575 إصابة منذ 7 أكتوبر 2023، جراء ارتكاب 7 مجازر ضد عائلات في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة بتقرير إحصائي في اليوم 205 للحرب: “الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 66 شهيدًا و138 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وبيّنت أنه “لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”، وذلك في ظل القيود والحرب الإسرائيلية المتواصلة.

وإلى جانب الضحايا، ومعظمهم أطفال ونساء، خلّفت الحرب الإسرائيلية دمارًا هائلًا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتتصاعد تحذيرات فلسطينية ودولية من ارتفاع كبير محتمل في عدد الضحايا، في حال نفّذت إسرائيل تهديدها باجتياح عسكري لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ويوجد في رفح قرب الحدود مع مصر، نحو 1.4 مليون نازح، وتزعم تل أبيب أنها “المعقل الأخير لحركة حماس”.

تواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورًا، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.