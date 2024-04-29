قيادي بحماس يرد على تقارير خروج قادة الحركة من غزة ضمن صفقة (فيديو)

نفى سامي أبو زهري، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ما تداولته وسائل الإعلام حول تضمن المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي خروج قادة الحركة من قطاع غزة.

وقال أبو زهري، للجزيرة مباشر، “ليس هناك حديث عن خروج قادة حماس من غزة، هذه مسألة موجودة في العقول المريضة للبعض وليست موجودة في الأرواق وليست خاضعة للنقاش، هذه مسألة يجري تداولها في بعض وسائل الإعلام الصفراء”.

"إشاعة يجري ترويجها في بعض وسائل الإعلام الأصفر".. قيادي بحماس: لا يوجد هذا المقترح في الأوراق#الجزيرة_مباشر #غزة pic.twitter.com/NUURl1OkLD — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 28, 2024

وحول ما إذا كانت هناك ضغوط على حماس من قبل الوسطاء، أكد أبو زهري ممارسة الولايات المتحدة ضغوطًا على الوسطاء للتدخل بشكل أكبر لدى حماس، وأن الوسطاء في الدوحة والقاهرة لا يمارسون أي ضغوط على الحركة.

وأوضح القيادي في حركة حماس، أن موقف الحركة وطني ولا يتأثر بأي ضغوط، كما أنها تتعامل بحرص كبير مع كل الأوراق والمفاوضات التي لم تلبّ حتى الآن الحد الأدنى لحماس ولا للشعب الفلسطيني، وفقًا لأبي زهري.

وشدد أبو زهري على موقف الحركة بشأن المفاوضات، وكشف عن شرط لا يمكن لحماس أن تتنازل عنه من بين الشروط الأربعة الأخرى.

شرط وحيد لن تتنازل عنه حماس في أي اتفاق.. ما هو؟#الجزيرة_مباشر #غزة pic.twitter.com/B1VPBsXCFI — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 28, 2024

وقال إن الحركة لن تتنازل عن وقف العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل كامل، هذا إضافة إلى تمسك الحركة بتمكين النازحين من العودة إلى منازلهم، وفتح المعابر بشكل كامل ورفع الحصار عن القطاع.