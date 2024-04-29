ناج من المحرقة يوجه رسالة إلى إسرائيل (فيديو)

تبرّأ أحد الناجين من المحرقة (الهولوكوست)، مما ترتكبه الحكومة الإسرائيلية خلال حربها على قطاع غزة.

وقال ستيفن كابوس، أثناء مشاركته في مظاهرة في لندن ببريطانيا، داعمة لغزة وتطالب بوقف الحرب، “بصفتي أحد الناجين من المحرقة، فإنني أحتج على إساءة استخدام ذكرى المحرقة وتحويلها إلى سلاح”.

وأضاف ستيفن مرتديًا الكوفية الفلسطينية “وأحتج على سوء استخدام الحكومة الإسرائيلية المحرقة كغطاء للإبادة الجماعية الحالية، وأنا هنا جزئيًّا لأثبت أنه ليس كل اليهود في الواقع، وربما غالبية اليهود لا يؤيدون ذلك (الإبادة الجماعية)”.

ووجه ستيفن، رسالة إلى غيره من اليهود، قائلًا “لستم وحدكم، هناك حركة عالمية تنمو باستمرار، وفي نهاية المطاف كما حدث خلال المظاهرات ضد حرب فيتنام، هناك فرصة للانتصار على قمع السلطات الحالي”.

وعلى مدار أشهر تنطلق في بريطانيا مظاهرات رافضة للحرب الإسرائيلية على غزة، وقد شارك فيها العديد من اليهود الرافضين للاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.

وتشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، حربا مدمّرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.