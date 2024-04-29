ناشطة أمريكية من غزة تقول باكية: كل مكان هنا يعكس الموت والدمار (فيديو)

بكت الكاتبة والناشطة الأمريكية الفلسطينية الأصل سوزان أبو الهوا، من هول ما رأت من دمار وموت في قطاع غزة.

ومن داخل مستشفى ناصر في خان يونس، صورت الناشطة نفسها ومضت تتحدث بمأساوية عن اكتشاف بعض المنظمات لمقبرتين جماعيتين بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت سوزان إن “كثيرا من الجثث التي عثر عليها هنا تعود لعاملين في القطاع الطبي وهم يرتدون ملابس العمل، والمرضى الذين لا تزال لديهم أنابيب داخل الأوردة في أذرعهم، والعديد ما زالوا مقيدين بأصفاد بلاستيكية، وأعدم عدد منهم عن قرب أو دفنوا أحياء”.

وأضافت سوزان باكية “كل مكان هنا يعكس كثيرًا من الموت والدمار، ما يحدث هنا من الصعب فهمه، ومن المستحيل التعبير عنه في الكلام أو حتى في الفيديو، هذا هولوكوست وإبادة جماعية”.

وأشارت سوزان إلى أنها تذكرت في هذه الأوقات مقولة للمفكر الفلسطيني الراحل إدوارد سعيد، قال فيها “شكرًا لله على الطلاب”، وأضافت “أريد فقط أن أعيد الكلمات نفسها من هذا المكان المعذب، حقًّا شكرًا لكم على وجودكم”.

الكاتبة والناشطة الأمريكية سردت سوزان أبو الهوا تبكي من أهوال ما رأت في مستشفى ناصر بـ #خان_يونس #الجزيرة_مباشر #غزة pic.twitter.com/CgLDqNdTZp — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 29, 2024

وبعد انسحاب القوات الإسرائيلية من خان يونس، أعلن الدفاع المدني العثور على مقبرتين جماعيتين دفن فيهما عشرات الشهداء، انتشل منهما أكثر من 300 جثمان.

وعلى المستوى الدولي، انطلقت مظاهرات واعتصامات حاشدة في مختلف الجامعات الأمريكية تطالب مسؤولي الجامعات بقطع علاقتهم الاقتصادية مع الشركات الإسرائيلية، وتدعو إلى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع عزة.