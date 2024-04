البنك الدولي يعلن قيمة خسائر البنى التحتية في غزة

أعلن البنك الدولي، في تقرير مشترك مع الأمم المتحدة، أن تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية في قطاع غزة بسبب الحرب بلغت نحو 18.5 مليار دولار بحلول نهاية يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال البنك الدولي، في بيان الثلاثاء، في تقييمه غير النهائي للأضرار، إن الرقم يمثل 97% من الناتج الاقتصادي المشترك للضفة الغربية وغزة لعام 2022.

وذكر أن أضرارا هيكلية لحقت بـ”كل قطاعات الاقتصاد”، وأن أكثر من 70% من التكاليف المقدرة ناجمة عن دمار المنازل.

وخلص التقرير إلى أن حصة تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للخدمات العامة مثل المياه والصحة والتعليم تُقدَّر بـ19%، وحصة المباني التجارية والصناعية 9%.

كما ذكر البيان أن ما يُقدَّر بنحو 26 مليون طن من الأنقاض والركام في قطاع غزة ناجمة عن الدمار، ومن المتوقع أن يستمر الأمر سنوات لإزالة هذه الكمية.

كما خلص التقرير إلى أن أكثر من نصف سكان القطاع على شفا مجاعة، وأن كل السكان “يعانون انعدام أمن غذائي وسوء تغذية حادّين”.

وقدَّر التقرير أن 84% من المرافق الصحية في قطاع غزة إما لحقت بها أضرار وإما دُمرت، وأن 75% من السكان نزحوا، فأصبح أكثر من مليون شخص بلا منازل.

