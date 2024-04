تعرّف إلى ردود فعل الدول التي قُتل مواطنوها في قافلة المطبخ المركزي العالمي

أثار مقتل عمال إغاثة تابعين لمنظمة “المطبخ المركزي العالمي” الأمريكية في غزة ردود فعل دولية واسعة.

واستهدفت غارة إسرائيلية، الاثنين، قافلة تابعة للمنظمة الدولية -غير الحكومية- في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل 7 أشخاص يحملون جنسيات أستراليا وبولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وفلسطين.

بدورها، استدعت وزارة الخارجية البريطانية، الثلاثاء، سفيرة إسرائيل في لندن تسيبي هوتوفلي إثر مقتل متطوعين بريطانيين في غزة.

وطلبت بريطانيا من السفيرة إجراء “تحقيق شفاف وسريع”، وعرض النتائج على المجتمع الدولي، والقيام بمساءلة كاملة.

وهو ذات ما طالبت به الولايات المتحدة، إذ طالب وزير الخارجية أنتوني بلينكن بإجراء تحقيق “سريع ومحايد” في مقتل العاملين السبعة.

بدوره، قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي “هذا أمر غير مقبول على الإطلاق. أستراليا تتوقع محاسبة كاملة للمسؤولين عن مقتل عمال الإغاثة”.

وأعلن وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي أنه طلب توضيحات من إسرائيل غداة الغارة التي أسفرت عن مقتل عاملي الإغاثة.

وكتب على منصة إكس “طلبت شخصيا من السفير الإسرائيلي ياكوف ليفني توضيحات عاجلة. أكد لي أن بولندا ستتلقى قريبا نتائج تحقيق بشأن هذه المأساة”، مضيفا أن وارسو تعتزم إجراء تحقيقها الخاص.

واستنكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، الواقعة، وقال على منصة إكس “الغارات الجوية الإسرائيلية الصادمة التي قتلت موظفي المطبخ المركزي العالمي رفعت عدد عمال الإغاثة الذين قُتلوا في هذا الصراع إلى 196″، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

The devastating Israeli airstrikes that killed @WCKitchen personnel yesterday bring the number of aid workers killed in this conflict to 196 – including more than 175 members of our own @UN staff.

This is unconscionable.

— António Guterres (@antonioguterres) April 2, 2024