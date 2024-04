جيش الاحتلال يقر بارتكاب “خطأ جسيم” في غزة

أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، بارتكاب “خطأ جسيم” بعد الضربة التي أسفرت عن مقتل سبعة موظفين بمنظمة “المطبخ المركزي العالمي” الأمريكية غير الحكومية في قطاع غزة، في حادث تسبب بمأساة أثارت غضبًا أمميًّا ودوليًّا.

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هليفي في رسالة بالفيديو إن الضربة “خطأ جسيم لم يكن يجب أن يحدث”، متحدثًا عن “خطأ في تحديد الأشخاص في ظروف معقدة للغاية”.

وتعهّد جيش الاحتلال بأن تُجري “هيئة مستقلة ومهنية تتمتع بالخبرة اللازمة” تحقيقًا في الحادث الذي زاد من الضغوط من أجل اتخاذ خطوات لتخفيف وطأة الوضع الإنساني الكارثي في ​​غزة بعد نحو ستة أشهر تقريبًا من حصار إسرائيل واجتياحها للقطاع الفلسطيني.

ومساء الثلاثاء، أعرب الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ عن “حزنه الكبير” واعتذاره إثر مقتل عمال الإغاثة السبعة، في حين وصف رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الضربة بأنها “غير مقصودة” و”حادث مأسوي”.

وأعلنت منظمة “المطبخ المركزي العالمي“، الثلاثاء، وقف عملياتها في غزة.

ومنذ بداية الحرب، شاركت المنظمة في عمليات إنسانية من خلال توفير وجبات طعام في قطاع غزة حيث غالبية السكان البالغ تعدادهم نحو 2.4 مليون نسمة مهددون بالمجاعة، وفقًا للأمم المتحدة. وساعدت في إرسال سفينة أولى محملة بمساعدات إنسانية من قبرص عبر ممر بحري إلى غزة منتصف مارس/آذار.

وأعربت المنظمة عن “صدمتها” لمقتل أعضاء فريقها “الأبطال” الذين نشرت أسماءهم وصورهم وجنسياتهم على منصة إكس وهم: الفلسطيني سيف الدين عصام عياد أبو طه (25 عامًا)، والأسترالية لالزاومي “زومي” فرانكوم (43 عامًا)، والبولندي داميان سوبول (35 عامًا)، والأمريكي الكندي جايكوب فليكينجر (33 عامًا)، والبريطانيون جون تشابمان (57 عامًا) وجيمس “جيم” هندرسون (33 عامًا) وجيمس كيربي (47 عامًا).

“These are the heroes of WCK. These 7 beautiful souls were killed by the IDF in a strike as they were returning from a full day's mission. Their smiles, laughter, and voices are forever embedded in our memories.” – Erin Gore, CEO. Read more: https://t.co/4f38RQ1l4I pic.twitter.com/neAsSzKVP5

— World Central Kitchen (@WCKitchen) April 2, 2024