خبير عسكري: الحرب الإسرائيلية على غزة دخلت مرحلة الحصاد والاستثمار (فيديو)

قال الخبير العسكري أحمد رحال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستغل حالة الدعم العسكري والسياسي الأمريكي لبلاده من أجل الهروب وتوسعة دائرة الحرب في المنطقة.

وأضاف رحال خلال مشاركته في (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، الثلاثاء، أن الحرب الإسرائيلية على غزة دخلت “مرحلة الحصاد والاستثمار”، وأن نتنياهو هو المستفيد الأول من هذه اللحظة ومن مصلحته التصعيد وفرض حالة من عدم الاستقرار بهدف “لملمة وضعه الداخلي”.

وتابع “فشل نتنياهو في حسم الجبهة الداخلية هو الذي دفعه إلى الهروب نحو جبهات أخرى”.

ونقل الخبير العسكري أن رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي طالب برفع الجاهزية العسكرية لجيش الاحتلال على الحدود مع لبنان وهضبة الجولان.

وقال “الجبهة اللبنانية أصبحت اليوم جاهزة لعملية عسكرية”، مؤكدا أن إسرائيل تمكنت عبر القصف المكثف للمناطق الحدودية من إخلاء القرى المجاورة من السكان المدنيين.

وأضاف أن أمريكا استطاعت أكثر من مرة وقف الحرب على الجبهة اللبنانية قبل ساعات من وقوعها.

وكشف رحال أن جيش الاحتلال سبق أن دفع بنحو 350 ألفا من جنود الاحتياط، وجرى توزيعهم على الجبهة الشمالية مع لبنان بنحو 130 ألفا، وعلى جبهة الجولان جرى وضع 140 ألفا، بينما جرى توزيع بقية الجنود على مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة.

وخلص الخبير العسكري إلى أن ميزان القوى يميل لصالح إسرائيل التي تمتلك 595 طائرة من الجيش الرابع والخامس، لكنه بالمقابل أكد أنه “في علم الحرب لا يكفي أن تمتلك المقدرات العسكرية لتنتصر بل هناك الجوانب الاقتصادية والعقيدة الحربية والوضع الداخلي، وكلها عناصر ليست في صالح نتنياهو”.