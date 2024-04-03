مؤسس المطبخ المركزي العالمي: إسرائيل استهدفت موظفينا في غزة بشكل منهجي

اتهم الطاهي الشهير خوسيه أندريس، مؤسس منظمة المطبخ المركزي العالمي (ورلد سنترال كيتشن) الخيرية، الأربعاء، إسرائيل بتعمد استهداف موظفي المنظمة في غزة، ما أسفر عن مقتل 7 منهم.

وقال أندريس في مقابلة مع وكالة “رويترز” إن الهجوم الإسرائيلي استهدف موظفي المنظمة “بشكل منهجي وعربة تلو الأخرى”.

وأضاف أن المنظمة كانت على اتصال واضح مع الجيش الإسرائيلي الذي قال إنه كان على علم بتحركات موظفيها.

وتابع أندريس قائلًا إن هذا لم يكن “موقفًا ينم عن سوء الحظ (لنقول) يا لسوء الحظ، لقد أسقطنا القنبلة في المكان الخطأ”.

وأضاف “حتى لو لم نكن ننسق معهم (الجيش الإسرائيلي)، فلا يمكن لأي دولة ديمقراطية أو جيش أن يستهدف مدنيين وموظفين في الإغاثة الإنسانية”.

وقُتل موظفو الإغاثة عندما تعرضت قافلتهم للقصف بعد وقت قصير من إشرافهم على تفريغ 100 طن من الأغذية التي تم جلبها إلى غزة عن طريق البحر، وعبّر الجيش الإسرائيلي عن “أسفه الشديد” إزاء الأمر، ووصفه رئيس الوزراء نتنياهو بأنه غير متعمد.

وقال أندريس إن قافلة المساعدات تعرضت على الأرجح لما يزيد على 3 ضربات، وإنه كان من المفترض أن يكون في غزة مع فريقه، ولكن لأسباب مختلفة “لم يتمكن من العودة مرة أخرى إلى غزة”.

وأقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي قتل “عن غير قصد”، موظفي المنظمة إلا أنه قال إن ذلك “يحدث في الحرب”، ما أثار انتقادات أوروبية.

من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، الأربعاء، إن واشنطن تريد أن تستكمل إسرائيل التحقيق في الهجوم في أقرب وقت ممكن.

وقال ميلر للصحفيين في مؤتمر صحفي إن إسرائيل بحاجة إلى وضع إجراءات أفضل للتنسيق من أجل حماية العاملين في المجال الإنساني، وحماية المدنيين جميعهم على الأرض.

وأضاف أن الهجوم الذي أدى إلى مقتل موظفين بالمنظمة الخيرية لن يؤثر في جهود الولايات المتحدة لإقامة الرصيف العائم قبالة شاطئ غزة، لتوصيل المساعدات.

وبدأت “ورلد سنترال كيتشن” الشهر الماضي في نقل المساعدات الغذائية إلى من يواجهون الجوع في شمال غزة عبر ممر بحري من قبرص، بالتعاون مع منظمة “أوبن آرمز” الخيرية الإسبانية، وقال أندريس في وقت سابق إن المنظمة التي أسسها تنسق بشكل وثيق مع الجيش الإسرائيلي ودول عربية وآخرين.

وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما أسفر عن أكثر من 33 ألف شهيد معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 75 ألف مصاب، إضافة إلى دمار واسع في البنية الأساسية للقطاع ومنازله.