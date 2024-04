ماذا نعرف عن موظفي “المطبخ المركزي العالمي” الذين قُتلوا بهجوم إسرائيلي في غزة؟ (صور)

أدت غارة جوية إسرائيلية على قافلة مساعدات في غزة الاثنين الماضي، إلى مقتل 7 من موظفي منظمة “المطبخ المركزي العالمي” الخيرية، من بينهم مواطنون من أستراليا وبريطانيا وبولندا.

وادعت إسرائيل أنها قتلت موظفي الإغاثة عن طريق الخطأ، ووعدت بإجراء تحقيق كامل.

انضمت لالزاومي فرانكوم (43 عامًا)، التي يدعوها أصدقاؤها باسم “زومي” إلى المطبخ المركزي العالمي بعد مسيرة مهنية سابقة في بنك “الكومنولث”.

وتظهرها منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي في باكستان وبنغلادش خلال الفيضانات في عام 2022، وضمن قافلة على دراجات نارية لتوصيل مساعدات إلى المرتفعات في هايتي قبل ذلك بعام.

وقال صديقها بريان ويفر لوكالة “رويترز”: “بالنسبة لها كانت الوظيفة المثالية، حملت على عاتقها مهمة تقديم وجبات ساخنة للأشخاص الذين ربما يعيشون في أدنى مستويات حياتهم”، مضيفة “كانت تجعل المرء يشعر وكأنه الوحيد محل الاهتمام”.

وقالت عائلتها في بيان إن زومي تركت وراءها إرثًا من التراحم والشجاعة والحب.

كان سوبول، وهو موظف إغاثة، يعيش في مدينة برزيميسل جنوب شرق بولندا، بحسب رئيس بلدية المدينة فويتشيك باكون.

وكتب فويتشيك في منشور على “فيسبوك”: “لا توجد كلمات الآن لوصف مشاعر من كانوا يعرفون هذا الشاب الرائع”.

وظهر سوبول (35 عامًا) في مقاطع “فيديو” تم تصويرها قبل أشهر من وفاته وهو يشرح تفاصيل إمدادات المساعدات المتجهة إلى غزة، بما في ذلك شبكات المياه ومعدات المطابخ الخيرية والوجبات.

كان كيربي وتشابمان وهندرسون جميعًا من أفراد فريق الأمن التابع لمنظمة المطبخ المركزي العالمي، حسبما ذكرت المنظمة غير الحكومية.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الثلاثة كانوا جنودًا سابقين في الجيش البريطاني، وصاروا أفراد أمن خاص متعاقدين لدى شركة “سوليس جلوبال” التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرًا.

كان كيربي (47 عامًا) من قدامى المحاربين في الجيش وخدم في عمليات في البوسنة وأفغانستان، وفقًا لبيان أصدرته عائلته، الذي قالت فيه أيضًا إنها “محطمة تمامًا”، وإن ذكرى كيربي ستبقى باعتباره “بطلًا”.

وجاء في البيان “على الرغم من المخاطر، فإن طبيعته الرحيمة دفعته إلى تقديم المساعدة لمن هم في أمس الحاجة إليها”، مضيفة “فقد جيمس حياته وهو يحاول إنقاذ الآخرين، ولن يعرف أبدًا حجم الفراغ الذي تركه، ولن تعود عائلتنا أبدًا كما كانت”.

وذكرت صحيفة (ذا صن) أن تشابمان (57 عامًا)، جندي القوات الخاصة سابقًا، كان متزوجًا وأبًا لطفلين وكان موجودًا في غزة لبضعة أسابيع فقط قبل مقتله.

وقالت عائلة تشابمان إنها “شعرت بحزن شديد” لفقدانه، وإنها ستفتقده كثيرًا وسيظل بطلًا إلى الأبد.

وأضافت العائلة في بيان نشرته وزارة الخارجية البريطانية “مات وهو يحاول مساعدة الناس وتعرض لعمل غير إنساني. لقد كان أبًا وزوجًا وابنًا وأخًا رائعًا”.

وخدم هندرسون (33 عامًا) لمدة 6 سنوات في سلاح مشاة البحرية الملكي، وهو قوة قتالية من النخبة في البحرية البريطانية، وفقًا لصفحته على منصة “لينكد إن”.

كان فلينجر (33 عامًا) الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والكندية ضمن أفراد فريق الإغاثة الذين قُتلوا يوم الاثنين.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في منشور على منصة “إكس”: “ندين هذه الغارات وندعو إلى إجراء تحقيق كامل. كندا تتوقع المساءلة الكاملة عن عمليات القتل هذه وسننقل ذلك إلى الحكومة الإسرائيلية مباشرة”.

دفن الشاب الفلسطيني سيف الدين عصام عياد أبو طه (25 عامًا) في مراسم جنازة حضرها المئات في مسقط رأسه بمدينة رفح، الثلاثاء.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن صديق مقرب له يدعى حسن، القول “لقد كان سعيدًا بالعمل مع منظمة تقدم المساعدات الإنسانية للنازحين، قلوبنا تنفطر لوفاتك يا سيف، فجعتنا برحيلك، ولن ننساك”.

“These are the heroes of WCK. These 7 beautiful souls were killed by the IDF in a strike as they were returning from a full day's mission. Their smiles, laughter, and voices are forever embedded in our memories.” – Erin Gore, CEO. Read more: https://t.co/4f38RQ1l4I pic.twitter.com/neAsSzKVP5

— World Central Kitchen (@WCKitchen) April 2, 2024