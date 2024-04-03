ماذا نعرف عن موظفي الإغاثة الذين قٌتلوا في هجوم إسرائيلي بغزة؟

أدت غارة جوية إسرائيلية على قافلة مساعدات في غزة الاثنين الماضي، إلى مقتل 7 من موظفي منظمة “المطبخ المركزي العالمي” الخيرية، من بينهم مواطنون من أستراليا وبريطانيا وبولندا.

وادعت إسرائيل أنها قتلت موظفي الإغاثة عن طريق الخطأ ووعدت بإجراء تحقيق كامل.

وفيما يلي ما نعرفه عن الضحايا:

لالزاومي فرانكوم (أسترالية)

انضمت لالزاومي فرانكوم (43 عاما)، والتي يدعوها أصدقاؤها باسم “زومي” إلى المطبخ المركزي العالمي بعد مسيرة مهنية سابقة في بنك الكومنولث.

وتظهرها منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي في باكستان وبنغلادش خلال الفيضانات في عام 2022 وضمن قافلة على دراجات نارية لتوصيل مساعدات إلى المرتفعات في هايتي قبل ذلك بعام.

وقال صديقها بريان ويفر لوكالة رويترز “بالنسبة لها كانت الوظيفة المثالية، حملت على عاتقها مهمة تقديم وجبات ساخنة للأشخاص الذين ربما يعيشون في أدنى مستويات حياتهم”، مضيفة “كانت تجعل المرء يشعر وكأنه الوحيد محل الاهتمام”.

وقالت عائلتها في بيان إن زومي تركت وراءها إرثا من التراحم والشجاعة والحب.

داميان سوبول (بولندي)

كان سوبول، وهو موظف إغاثة، يعيش في مدينة برزيميسل بجنوب شرق بولندا، بحسب رئيس بلدية المدينة فويتشيك باكون.

وكتب فويتشيك في منشور على فيسبوك “لا توجد كلمات الآن لوصف مشاعر من كانوا يعرفون هذا الشاب الرائع”.

وظهر سوبول (35 عاما) في مقاطع فيديو تم تصويرها قبل أشهر من وفاته وهو يشرح تفاصيل إمدادات المساعدات المتجهة إلى غزة، بما في ذلك شبكات المياه ومعدات المطابخ الخيرية والوجبات.

جيمس كيربي وجون تشابمان وجيمس هندرسون (بريطانيون)

كان كيربي وتشابمان وهندرسون جميعا من أفراد فريق الأمن التابع لمنظمة المطبخ المركزي العالمي، حسبما ذكرت المنظمة غير الحكومية.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الثلاثة كانوا جنودا سابقين في الجيش البريطاني، وصاروا أفراد أمن خاص متعاقدين لدى شركة “سوليس جلوبال” التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا.

كان كيربي (47 عاما) من قدامى المحاربين في الجيش وخدم في عمليات في البوسنة وأفغانستان، وفقا لبيان أصدرته عائلته، والذي قالت فيه أيضا إنها “محطمة تماما” وإن ذكرى كيربي ستبقى باعتباره “بطلا”.

لحظات مؤثرة.. نقل جثـ ـامين 6 أجانب عاملين بمنظمة المطبخ المركزي العالمي إلى معبر رفح عقب مقـ ـتلهم في قصف إسرائيلي بدير البلح pic.twitter.com/1xWoPtkyR8 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 2, 2024

وجاء في البيان “على الرغم من المخاطر، فإن طبيعته الرحيمة دفعته إلى تقديم المساعدة لمن هم في أمس الحاجة إليها”، مضيفة “فقد جيمس حياته وهو يحاول إنقاذ الآخرين، ولن يعرف أبدا حجم الفراغ الذي تركه، ولن تعود عائلتنا أبدا كما كانت”.

وذكرت صحيفة (ذا صن) أن تشابمان (57 عاما)، جندي القوات الخاصة سابقا، كان متزوجا وأبا لطفلين وكان موجودا في غزة لبضعة أسابيع فقط قبل مقتله.

وقالت عائلة تشابمان إنها “شعرت بحزن شديد” لفقدانه، وإنها ستفتقده كثيرا وسيظل بطلا إلى الأبد.

وأضافت العائلة في بيان نشرته وزارة الخارجية البريطانية “مات وهو يحاول مساعدة الناس وتعرض لعمل غير إنساني. لقد كان أبا وزوجا وابنا وأخا رائعا”.

وخدم هندرسون (33 عاما) لمدة ست سنوات في سلاح مشاة البحرية الملكي، وهو قوة قتالية من النخبة في البحرية البريطانية، وفقا لصفحته على منصة لينكد إن.

جاكوب فلينجر (أمريكي كندي)

كان فلينجر (33 عاما) الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والكندية ضمن أفراد فريق الإغاثة الذين قُتلوا يوم الاثنين.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في منشور على منصة إكس “ندين هذه الغارات وندعو إلى إجراء تحقيق كامل. كندا تتوقع المساءلة الكاملة عن عمليات القتل هذه وسننقل ذلك إلى الحكومة الإسرائيلية مباشرة”.

سيف الدين عصام عياد أبو طه (فلسطيني)

دفن الشاب الفلسطيني سيف الدين عصام عياد أبو طه (25 عاما) في مراسم جنازة حضرها المئات في مسقط رأسه بمدينة رفح، الثلاثاء.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن صديق مقرب له يدعى حسن القول “لقد كان سعيدا بالعمل مع منظمة تقدم المساعدات الإنسانية للنازحين، قلوبنا تنفطر لوفاتك يا سيف، فجعتنا برحيلك، ولن ننساك”.

والثلاثاء، أعلنت منظمة المطبخ المركزي العالمي تعليق عملياتها لنقل المساعدات الإنسانية في غزة، معربة عن شعورها “بالصدمة” لمقتل 7 من فريقها بغارة على قافلتهم رغم التنسيق مع جيش الاحتلال، وهو ما قوبل بإدانات عربية ودولية.

وتقيد إسرائيل إدخال المساعدات برا إلى غزة، مما أدى إلى شح في إمدادات الغذاء والدواء والوقود، وأوجد مجاعة بدأت تحصد أرواح أطفال ومسنين في القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني، بينهم حوالي مليوني نازح جراء الحرب، وتحاصره إسرائيل منذ 17 عامًا.