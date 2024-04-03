منظمة الصحة العالمية تعلن عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة
3/4/2024-|آخر تحديث: 3/4/202409:08 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأربعاء، إن عدد قتلى الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة تجاوز 33 ألفًا.
وأضاف غيبريسوس، في تصريح صحفي، أن عدد الجرحى بلغ نحو 80 ألف شخص.
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وأشار إلى أن 10 فقط من مستشفيات غزة البالغ عددها 36 يمكنها تقديم خدمة جزئية.
ولفت غيبريسوس، إلى رصد المنظمة العديد من حالات التهابات الجهاز التنفسي والجلدي وحالات الإسهال في غزة.
ولم تختلف الأرقام التي أعلنتها المنظمة الأممية عن الأرقام التي أعلنتها وزارة الصحة في غزة.
ومساء الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة بغزة، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 32 ألفًا و975 شهيدًا و75 ألفًا و577 مصابًا، غالبيتهم من النساء والأطفال.
المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر