سياسة|قطاع غزة

منظمة الصحة العالمية تعلن عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة

لاتتوقف جنازات الشهداء في غزة منذ بداية الحرب
لا تتوقف جنازات الشهداء في غزة منذ بداية الحرب (رويترز)
3/4/2024-|آخر تحديث: 3/4/202409:08 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأربعاء، إن عدد قتلى الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة تجاوز 33 ألفًا.

وأضاف غيبريسوس، في تصريح صحفي، أن عدد الجرحى بلغ نحو 80 ألف شخص.

اقرأ أيضا

list of 3 itemsend of list

وأشار إلى أن 10 فقط من مستشفيات غزة البالغ عددها 36 يمكنها تقديم خدمة جزئية.

ولفت غيبريسوس، إلى رصد المنظمة العديد من حالات التهابات الجهاز التنفسي والجلدي وحالات الإسهال في غزة.

تشكيك في عدد الضحايا لأن المصدر هو وزارة الصحة في غزة
تشكيك في عدد الضحايا لأن المصدر هو وزارة الصحة في غزة (رويترز)

ولم تختلف الأرقام التي أعلنتها المنظمة الأممية عن الأرقام التي أعلنتها وزارة الصحة في غزة.

ومساء الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة بغزة، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 32 ألفًا و975 شهيدًا و75 ألفًا و577 مصابًا، غالبيتهم من النساء والأطفال.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر