أطفال في غزة يوجهون رسالة بالإنجليزية إلى معتصمي جامعة كولومبيا الأمريكية (فيديو)

وجّه أطفال من داخل مخيمات النزوح في رفح جنوبي قطاع غزة، رسائل شكر إلى الطلاب المعتصمين في جامعة كولومبيا الأمريكية دعمًا لغزة.

وبابتسامات واسعة وجهت فتيات صغيرات كلمات امتنان لا متناهي باللغة الإنجليزية، وكأنهن يردن ضمان وصولها إلى الطلاب المعتصمين بجامعة كولومبيا في الولايات المتحدة الأمريكية منذ أيام.

وردد الأطفال قول “شكرًا طلبة كولومبيا”، و”دعمكم يعني لنا الكثير”، “ومساندتكم لنا تمدنا بالقوة والصمود”.

وأكدت كل من زينة وإمارات وفداء وزهوة للجزيرة مباشر أن هذه الوقفات التضامنية تمثل رسالة لتعزيز صمود النازحين بوسط وجنوب القطاع، وأن مثل هذه المواقف الإنسانية للطلبة عبر العالم قد تؤدي إلى وقف الحرب عبر الضغط على الحكومات.

عضو بالفريق المفاوض لطلاب #جامعة_كولومبيا: هذا الاعتصام هو لنصرة أهلنا في #غزة وسوف نبقى موجودين حتى الحصول على جميع هذه المطالب#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/WNyzzMO4DX — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 27, 2024

جدير بالذكر أن طلاب جامعة كولومبيا لا يزالون معتصمين منذ أيام داخل خيام نصبوها داخل الجامعة، مطالبين بسحب الجامعة لاستثماراتها من إسرائيل، في حين تعرّض عدد من المعتصمين للاعتقال من قبل الشرطة الأمريكية، مقابل إعلان الجامعة فشلها في المفاوضات مع الطلبة لوقف الاحتجاجات.

ومع تدخّل قوات الشرطة واعتقال عشرات الطلاب، توسعت حالة الغضب لتمتد المظاهرات إلى عشرات الجامعات بمختلف أنحاء الولايات المتحدة، منها جامعات رائدة مثل هارفارد وجورج واشنطن ونيويورك وييل، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ونورث كارولينا.