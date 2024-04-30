أطلقوا عليه اسم “هند”.. الطلاب يتحدّون إنذار جامعة كولومبيا ويعتصمون بمبنى تاريخي (شاهد)

انتقدت مقررة أممية اعتزام جامعة كولومبيا الأمريكية -مقرها نيويورك- فصل طلابها ممن شاركوا في مظاهرات مناصرة لفلسطين ما لم يفضوا اعتصامهم، في حين تحدّى الطلاب إنذارًا وُجّه إليهم لوقف تحركهم واعتصموا داخل مبنى تاريخي بالجامعة الليلة الماضية.

واعتبرت الأمم المتحدة أن تدخل الشرطة “غير متناسب” ضد الاحتجاجات، ووصفت المقررة الأممية الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور، خطوة جامعة كولومبيا التي انطلقت منها حركة طلابية مؤيدة للفلسطينيين في الولايات المتحدة، بأنها “مثيرة للقلق”.

وأكدت في منشور عبر منصة إكس أن هذا النوع من العقاب يعد انتهاكا واسعا لحق الطلاب في التظاهر السلمي.

I'm hearing disturbing reports that students face suspension if they don’t end their peaceful protests in #Columbiauniversity in the USA. This is a clear violation of their right to peaceful assembly — Mary Lawlor UN Special Rapporteur HRDs (@MaryLawlorhrds) April 29, 2024

الطلاب يدخلون مبنى “هاميلتون هول”

ودخلت مجموعة طلاب مناصرين لفلسطين مبنى (هاميلتون هول) التاريخي في الجامعة، وذلك بعد فشل المفاوضات بين الطلاب المتظاهرين وإدارة الجامعة في التوصل إلى نتيجة بشأن الاحتجاجات المناصرة لفلسطين.

وفرضت إدارة الجامعة “عقوبات تأديبية وإقصاءً عن الدراسة” على الطلاب الرافضين لإخلاء المخيم الذي خصص داخل الحرم الجامعي بهدف التضامن مع قطاع غزة ضد الهجمات الإسرائيلية.

وعلى أثر ذلك، تحصن طلاب في مبنى هاميلتون خلال الليل وأطلقوا عليه اسم “مبنى هند” تكريما لطفلة في السادسة من العمر تدعى هند قتلت خلال الحرب على غزة، بحسب بيان للمجموعة الطلابية (Columbia University Apartheid Divest).

كما حاصره آخرون بسلسلة بشرية في الخارج، بحسب مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي. وذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) أن الطلاب الذين تقدر أعدادهم بالعشرات، أغلقوا المدخل الرئيسي للمبنى، مطلقين هتافات “الحرية لفلسطين”.

NEW: 🇺🇲 American students and professors are intensifying protests against Israeli genocide and corrupt politicians Anti-Israeli genocide protesters have now stormed the Hamilton Hall building on the Columbia University campus in New York and have begun fortifying and… pic.twitter.com/QBggRVpVEi — Megatron (@Megatron_ron) April 30, 2024

الطلاب يرفضون إخلاء خيمهم

وتصاعدت التوترات أمس الإثنين في جامعة كولومبيا بين المتظاهرين الداعمين للقضية الفلسطينية وإدارة الجامعة، ورفض طلاب إخلاء الخيم حيث يحتجون، على الرغم من إنذار يهدّد بفصلهم في حال لم يتفرّقوا.

وحضّت رئيسة جامعة كولومبيا نعمت شفيق -في بيان- الطلاب المتظاهرين على إخلاء خيامهم بعد فشل مفاوضات بين المحتجين وإدارة الجامعة.

Students are encircling the Columbia University encampment as the 2 PM deadline to clear the tents passes. These Brave students are leading the world in standing for Palestine 🇵🇸 pic.twitter.com/tFFTK5YIW5 — Khalissee (@Kahlissee) April 29, 2024

وطلبت الجامعة في وثيقة وزعت على المتظاهرين بعنوان “إشعار للمخيم” إخلاء المكان بحلول الساعة 14:00 (18:00 بتوقيت غرينتش)، وإلا “سيتم فصلكم في انتظار تحقيق”، بحسب النص.

وأكدت أن هؤلاء الرافضين “لن يكونوا مؤهلين لإكمال الفصل الدراسي أو الدراسات العليا، وسيتم منعهم من دخول جميع الأماكن الأكاديمية والسكنية والترفيهية”، وقالت “إن اللغة والأفعال المعادية للسامية غير مقبولة، والدعوات إلى العنف بغيضة بكل بساطة”

وتعهّد الطلاب بالدفاع عن خيامهم المنصوبة في الحديقة الرئيسية لحرم الجامعة في نيويورك، على الرغم من تهديد الكلية بفصلهم، ودعوا فورًا إلى مظاهرة تلاها مؤتمر صحفي “لحماية المخيم”. وقالت إحدى قيادات الحركة الطلابية سويدا بولات من على منصة “لن يتم طردنا إلا بالقوة”.

ومع انتهاء مهلة الإنذار سار عشرات الشباب مرتدين كمّامات تغطي وجوههم حول الحرم الجامعي وصفقوا بأيديهم وهتفوا “فلسطين حرة”.

Studenti della Columbia University srotolano uno strisicone che intitola una sala a Hind, bambina di sei anni uccisa dagli israeliani a Gaza#Columbia pic.twitter.com/2wwBE5OiHc — Fab Yusuf 🔻🪂🇵🇸 (@FabbJusuf) April 30, 2024

رفض الاتهامات بمعاداة السامية

وينفي منظمو الاحتجاجات في الجامعات الاتهامات بمعاداة السامية، مؤكدين أن تحركاتهم تستهدف الحكومة الإسرائيلية وتطالب بمحاكمتها بسبب الحرب في غزة.

وأكدت نعمت شفيق في بيانها أن جامعة كولومبيا لن تقطع علاقاتها مع شركات مرتبطة بإسرائيل، وهو مطلب رئيسي لهذه الحركة الطالبية، لكنها أعلنت أن كولومبيا “اقترحت أن تستثمر في مجال الصحة والتعليم في غزة”.

The students occupying Hamilton Hall at Columbia University have unfurled a Palestinian flag out the window. Students supporting outside erupt in cheers. pic.twitter.com/IKRDHsIZIM — BreakThrough News (@BTnewsroom) April 30, 2024

وفي 18 أبريل/نيسان الجاري بدأ طلاب رافضون للحرب على غزة اعتصاما بحرم جامعة كولومبيا في نيويورك، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها في شركات تدعم الاحتلال.

ومع تدخل قوات الشرطة واعتقال عشرات الطلاب، توسعت حالة الغضب لتمتد المظاهرات إلى عشرات الجامعات في الولايات المتحدة وخارجها.