سياسة|الولايات المتحدة

أطلقوا عليه اسم “هند”.. الطلاب يتحدّون إنذار جامعة كولومبيا ويعتصمون بمبنى تاريخي (شاهد)

انتقادات أممية لتوعد جامعة كولومبيا بفصل طلابها الداعمين لغزة

الاعتصام في جامعة كولومبيا كان مصدر إلهام لعشرات الجامعات
الاعتصام في جامعة كولومبيا كان مصدر إلهام لعشرات الجامعات (رويترز)
30/4/2024-|آخر تحديث: 30/4/202402:59 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

انتقدت مقررة أممية اعتزام جامعة كولومبيا الأمريكية -مقرها نيويورك- فصل طلابها ممن شاركوا في مظاهرات مناصرة لفلسطين ما لم يفضوا اعتصامهم، في حين تحدّى الطلاب إنذارًا وُجّه إليهم لوقف تحركهم واعتصموا داخل مبنى تاريخي بالجامعة الليلة الماضية.

واعتبرت الأمم المتحدة أن تدخل الشرطة “غير متناسب” ضد الاحتجاجات، ووصفت المقررة الأممية الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور، خطوة جامعة كولومبيا التي انطلقت منها حركة طلابية مؤيدة للفلسطينيين في الولايات المتحدة، بأنها “مثيرة للقلق”.

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وأكدت في منشور عبر منصة إكس أن هذا النوع من العقاب يعد انتهاكا واسعا لحق الطلاب في التظاهر السلمي.

الطلاب يدخلون مبنى “هاميلتون هول”

ودخلت مجموعة طلاب مناصرين لفلسطين مبنى (هاميلتون هول) التاريخي في الجامعة، وذلك بعد فشل المفاوضات بين الطلاب المتظاهرين وإدارة الجامعة في التوصل إلى نتيجة بشأن الاحتجاجات المناصرة لفلسطين.

وفرضت إدارة الجامعة “عقوبات تأديبية وإقصاءً عن الدراسة” على الطلاب الرافضين لإخلاء المخيم الذي خصص داخل الحرم الجامعي بهدف التضامن مع قطاع غزة ضد الهجمات الإسرائيلية.

وعلى أثر ذلك، تحصن طلاب في مبنى هاميلتون خلال الليل وأطلقوا عليه اسم “مبنى هند” تكريما لطفلة في السادسة من العمر تدعى هند قتلت خلال الحرب على غزة، بحسب بيان للمجموعة الطلابية (Columbia University Apartheid Divest).

كما حاصره آخرون بسلسلة بشرية في الخارج، بحسب مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي. وذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) أن الطلاب الذين تقدر أعدادهم بالعشرات، أغلقوا المدخل الرئيسي للمبنى، مطلقين هتافات “الحرية لفلسطين”.

الطلاب يرفضون إخلاء خيمهم

وتصاعدت التوترات أمس الإثنين في جامعة كولومبيا بين المتظاهرين الداعمين للقضية الفلسطينية وإدارة الجامعة، ورفض طلاب إخلاء الخيم حيث يحتجون، على الرغم من إنذار يهدّد بفصلهم في حال لم يتفرّقوا.

وحضّت رئيسة جامعة كولومبيا نعمت شفيق -في بيان- الطلاب المتظاهرين على إخلاء خيامهم بعد فشل مفاوضات بين المحتجين وإدارة الجامعة.

وطلبت الجامعة في وثيقة وزعت على المتظاهرين بعنوان “إشعار للمخيم” إخلاء المكان بحلول الساعة 14:00 (18:00 بتوقيت غرينتش)، وإلا “سيتم فصلكم في انتظار تحقيق”، بحسب النص.

وأكدت أن هؤلاء الرافضين “لن يكونوا مؤهلين لإكمال الفصل الدراسي أو الدراسات العليا، وسيتم منعهم من دخول جميع الأماكن الأكاديمية والسكنية والترفيهية”، وقالت “إن اللغة والأفعال المعادية للسامية غير مقبولة، والدعوات إلى العنف بغيضة بكل بساطة”

رفض الطلاب المعتصمين إخلاء خيمهم رغم التهديد بالفصل
رفض الطلاب المعتصمين إخلاء خيمهم رغم التهديد بالفصل

وتعهّد الطلاب بالدفاع عن خيامهم المنصوبة في الحديقة الرئيسية لحرم الجامعة في نيويورك، على الرغم من تهديد الكلية بفصلهم، ودعوا فورًا إلى مظاهرة تلاها مؤتمر صحفي “لحماية المخيم”. وقالت إحدى قيادات الحركة الطلابية سويدا بولات من على منصة “لن يتم طردنا إلا بالقوة”.

ومع انتهاء مهلة الإنذار سار عشرات الشباب مرتدين كمّامات تغطي وجوههم حول الحرم الجامعي وصفقوا بأيديهم وهتفوا “فلسطين حرة”.

رفض الاتهامات بمعاداة السامية

وينفي منظمو الاحتجاجات في الجامعات الاتهامات بمعاداة السامية، مؤكدين أن تحركاتهم تستهدف الحكومة الإسرائيلية وتطالب بمحاكمتها بسبب الحرب في غزة.

وأكدت نعمت شفيق في بيانها أن جامعة كولومبيا لن تقطع علاقاتها مع شركات مرتبطة بإسرائيل، وهو مطلب رئيسي لهذه الحركة الطالبية، لكنها أعلنت أن كولومبيا “اقترحت أن تستثمر في مجال الصحة والتعليم في غزة”.

وفي 18 أبريل/نيسان الجاري بدأ طلاب رافضون للحرب على غزة اعتصاما بحرم جامعة كولومبيا في نيويورك، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها في شركات تدعم الاحتلال.

ومع تدخل قوات الشرطة واعتقال عشرات الطلاب، توسعت حالة الغضب لتمتد المظاهرات إلى عشرات الجامعات في الولايات المتحدة وخارجها.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات