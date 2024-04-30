أكسيوس: أعضاء بالكونغرس يهددون الجنائية الدولية بالانتقام إذا أصدرت أوامر اعتقال لقادة إسرائيليين

ذكر موقع (أكسيوس) أن المحكمة الجنائية الدولية “تلقّت تحذيرات من أعضاء بالكونغرس، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، أن إصدار أوامر اعتقال بحق كبار القادة الإسرائيليين سوف يواجه بانتقام أمريكي”، وأنه يجري العمل بالفعل على تشريعات بهذا الشأن.

وتجري المحكمة الجنائية الدولية تحقيقات في اتهامات للقادة الإسرائيليين بارتكاب جرائم حرب تعود إلى عام 2014.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من الرئيس الأمريكي جو بايدن التدخّل لمنع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار أوامر اعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين.

واشنطن “لا تؤيد تحقيقاتها”

ورفض البيت الأبيض التعليق على الاتصال بين نتنياهو وبايدن حول تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية، غير أنه قال إن “المحكمة ليس لها اختصاص قانوني” في هذا السياق، وإن واشنطن “لا تؤيد تحقيقاتها”.

هجوم حاد من رئيس مجلس النواب

ومن جانبه أصدر مايك جونسون، رئيس مجلس النواب الأمريكي، بيانًا، أمس الاثنين، وصف فيه إصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين بأنه أمر “مشين وغير قانوني”.

وأضاف جونسون، المعروف بتأييده الشديد لإسرائيل، أنه إذا لم تواجه ادارة بايدن ما تقوم به المحكمة الجنائية الدولية، فقد “تقوم بإصدار أوامر اعتقال بحق قادة سياسيين أمريكيين ودبلوماسيين وأفراد عسكريين أمريكيين”. وطالب إدارة بايدن باستخدام “كل الأدوات الممكنة” لمنع هذا التوجه.

ونقل “أكسيوس” عن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، مايكل ماكول، أنه يتوقع قانونًا يفرض عقوبات على المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية الذين يقومون بالتحقيق فيما تقوم به الولايات المتحدة وحلفاؤها، غير أنه قال إنه “يأمل ألا تصل الأمور لهذ الحد”.

وأشار النائب الجمهوري براد شيرمان إلى أن الولايات المتحدة قد تبحث الانسحاب من معاهدة روما التي على أساسها تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية.

ولم يعلق المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية على ما صدر من جانب رئيس مجلس النواب الأمريكي أو أعضاء في المجلس بشأن رد الفعل الانتقامي الأمريكي في حال صدور أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين

وفي ذات السياق نقل موقع أكسيوس عن النائب الديمقراطي جيم ماكغفرن أنه يجب الانتظار أولًا لما ستقوم به الجنائية الدولية، وبعدها يمكن تقييمه، واتخاذ الخطوات اللازمة.