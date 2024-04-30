إصابة ضابط إسرائيلي بعملية طعن نفّذها “سائح تركي” في القدس (فيديو)

قالت الشرطة الإسرائيلية إن سائحًا تركيًا طعن ضابطًا في شرطة الحدود الإسرائيلية بالقدس، اليوم الثلاثاء، قبل أن يُقتل برصاص قوات الشرطة في مكان الحادث.

وأصيب شرطي الحدود بجروح متوسطة، وحددت الشرطة هوية المهاجم بأنه تركي عمره 34 عامًا.

במערכת הביטחון בודקים חשד – המחבל שדקר את השוטר בירושלים הוא תייר, אזרח טורקיה@Doron_Kadosh https://t.co/ByY6eoTz2O — גלצ (@GLZRadio) April 30, 2024

وكانت شرطة الاحتلال أعلنت عن طعن شرطي في البلدة القديمة بالقدس.

ونقلت قناة (آي 24 نيوز) الإسرائيلية عن متحدث باسم الشرطة قوله “ورد بعد ظهر اليوم عن طعن شرطي في البلدة القديمة بالقدس ما استتبع استنفار القوات وتم تحييد المشتبه به في عملية الطعن بإطلاق النار من قبل رجال الشرطة على الفور”. وأضاف أنه أصيب في الهجوم ضابط شرطة تم نقله سريعًا لتلقي العلاج الطبي.

דוקר שוטר מג"ב ומנוטרל בירי: תיעוד הפיגוע בעיר העתיקה בירושלים@HGoldich pic.twitter.com/3Ux2rxecEF — כאן חדשות (@kann_news) April 30, 2024

وفي أعقاب ذلك، أغلقت قوات الاحتلال الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية إلى باب الساهرة، واعتقلت مواطنين، خلال مواجهات اندلعت في البلدة القديمة في القدس. وفي وقت لاحق، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فندق “الكابيتال” في شارع صلاح الدين بالمدينة المحتلة.