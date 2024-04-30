سياسة|فلسطين

إصابة ضابط إسرائيلي بعملية طعن نفّذها “سائح تركي” في القدس (فيديو)

تم “تحييد” المنفّذ

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30/4/2024-|آخر تحديث: 30/4/202403:47 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

قالت الشرطة الإسرائيلية إن سائحًا تركيًا طعن ضابطًا في شرطة الحدود الإسرائيلية بالقدس، اليوم الثلاثاء، قبل أن يُقتل برصاص قوات الشرطة في مكان الحادث.

وأصيب شرطي الحدود بجروح متوسطة، وحددت الشرطة هوية المهاجم بأنه تركي عمره 34 عامًا.

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وكانت شرطة الاحتلال أعلنت عن طعن شرطي في البلدة القديمة بالقدس.

ونقلت  قناة (آي  24 نيوز) الإسرائيلية عن متحدث باسم الشرطة قوله “ورد بعد ظهر اليوم عن طعن شرطي في البلدة القديمة بالقدس ما استتبع استنفار القوات وتم تحييد المشتبه به في عملية الطعن بإطلاق النار من قبل رجال الشرطة على الفور”. وأضاف أنه أصيب في الهجوم ضابط شرطة تم نقله سريعًا لتلقي العلاج الطبي.

وفي أعقاب ذلك، أغلقت قوات الاحتلال الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية إلى باب الساهرة، واعتقلت مواطنين، خلال مواجهات اندلعت في البلدة القديمة في القدس. وفي وقت لاحق، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فندق “الكابيتال” في شارع صلاح الدين بالمدينة المحتلة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام إسرائيلية + وكالات