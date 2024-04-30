اتهامات لرئيسة جامعة كولومبيا نعمت شفيق بـ”السرقة الفكرية”

قال موقع نيويورك بوست إن أستاذا في جامعة ييل الأمريكية اتهم نعمت “مينوش” شفيق رئيسة جامعة كولومبيا بـ”السرقة الفكرية” قبل نحو 30 عاما.

وأضاف الموقع أن أستاذ الاقتصاد في جامعة ييل أحمد مشفق مبارك نشر عبر حسابه على منصة إكس سلسلة تغريدات قال فيها إن رئيسة جامعة كولومبيا الحالية نعمت شفيق شاركت في كتابة ورقة بحثية عام 1992 مع باحث آخر لصالح البنك الدولي، الذي كانت نعمت وقتها تشغل منصب نائب رئيسه.

وذكر موقع نيويورك بوست أن نعمت أعادت نشر الورقة عام 1994 في دورية تابعة لجامعة أوكسفورد، ولكن حُذف اسم الباحث الآخر.

I'm an academic, and this is NOT okay to do. You cannot remove an author and claim intellectual property for yourself.

When a grad student tried this, we referred him to Dean for disciplinary hearings.

And this is worse because of power imbalance – she removed a *junior* person pic.twitter.com/E3RMDhbccY — Ahmed Mushfiq Mobarak (@mushfiq_econ) April 26, 2024

وقال مبارك للموقع إن الورقتين متشابهتان تقريبا، مضيفا أنه ربما أعيدت كتابة الورقة الثانية، ولكنها تشبه الورقة الأولى جدا.

وأوضح “ليس بمقدورنا بالطبع معرفة ما كتبته نعمت وما كتبه الباحث الآخر، ولكن من المؤكد أن إسهامه في الورقة الأولى كان كافيا لوضع اسمه مشاركا في كتابتها وقتها”.

وذكر مبارك أنه من غير المعتاد أن يُذكَر شخص ما باحثا مشاركا في ورقة عملية، ثم يُحذف الاسم فجأة، مشيرا إلى أن نعمت وجهت الشكر إلى الباحث عندما نشرت الورقة الثانية.

وقال مبارك إنه تواصل مع الباحث الآخر، الذي قال بدوره إنه يعتقد أنه كان يجب وضع اسمه مؤلفا مشاركا عند نشر الورقة الثانية.

على الجانب الآخر، نقل موقع نيويورك بوست عن متحدث باسم جامعة كولومبيا قوله إن ما يدعيه مبارك هو “محاولة عبثية ليس لها مصداقية”.