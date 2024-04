اتهامات لرئيسة جامعة كولومبيا نعمت شفيق بـ”السرقة الفكرية”

قال موقع نيويورك بوست إن أستاذا في جامعة ييل الأمريكية اتهم نعمت “مينوش” شفيق رئيسة جامعة كولومبيا بـ”السرقة الفكرية” قبل نحو 30 عاما.

وأضاف الموقع أن أستاذ الاقتصاد في جامعة ييل أحمد مشفق مبارك نشر عبر حسابه على منصة إكس سلسلة تغريدات قال فيها إن رئيسة جامعة كولومبيا الحالية نعمت شفيق شاركت في كتابة ورقة بحثية عام 1992 مع باحث آخر لصالح البنك الدولي، الذي كانت نعمت وقتها تشغل منصب نائب رئيسه.

وذكر موقع نيويورك بوست أن نعمت أعادت نشر الورقة عام 1994 في دورية تابعة لجامعة أوكسفورد، ولكن حُذف اسم الباحث الآخر.

I'm an academic, and this is NOT okay to do. You cannot remove an author and claim intellectual property for yourself.

When a grad student tried this, we referred him to Dean for disciplinary hearings.

And this is worse because of power imbalance – she removed a *junior* person pic.twitter.com/E3RMDhbccY

