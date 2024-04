اعتقالات جديدة واستخدام وحدة الخيالة لفض الاعتصامات.. اتساع حراك الجامعات الأمريكية (شاهد)

شهد عددٌ من الجامعات الأمريكية فضًا بالقوة واعتقالات في صفوف الطلاب المتضامنين مع فلسطين، حيث اعتقلت الشرطة عددًا من الطلاب المتضامنين مع غزة داخل حرم جامعة تكساس بمدينة أوستن.

وكان تدافعٌ قد وقع بين القوات الأمنية ووحدات الخيالة والطلاب، ودعت الشرطة المتظاهرين إلى فض التجمع، فيما واصل الطلاب احتجاجهم بالجلوس في حديقة الجامعة، ثم اعتقلت الشرطة مرة أخرى بعض المتظاهرين.

كما قامت الشرطة بفض اعتصام سلمي واعتقال عدد من المتظاهرين المنددين بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في جامعة فرجينيا كومنولث الواقعة في منطقة ريتشموند.

وادّعت حاكمة فرجينيا وينسوم إيرل سيرز، أنها أُبلغت بأن “المتظاهرين يبدو أنهم يحصلون على تمويل جيد ومجهّزون بشكل جيد بالطعام والقماش والخيام والمنصات النقالة”.

وذكرت في منشور عبر منصة إكس، صباح اليوم الثلاثاء “بمجرد أن يهدأ الوضع، أعتقد أننا سنرى أن هذا لم يكن احتجاجًا سلميًا بالكامل”، وفق زعمها.

