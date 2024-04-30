اعتقالات جديدة واستخدام وحدة الخيالة لفض الاعتصامات.. اتساع حراك الجامعات الأمريكية (شاهد)

شهد عددٌ من الجامعات الأمريكية فضًا بالقوة واعتقالات في صفوف الطلاب المتضامنين مع فلسطين، حيث اعتقلت الشرطة عددًا من الطلاب المتضامنين مع غزة داخل حرم جامعة تكساس بمدينة أوستن.

وكان تدافعٌ قد وقع بين القوات الأمنية ووحدات الخيالة والطلاب، ودعت الشرطة المتظاهرين إلى فض التجمع، فيما واصل الطلاب احتجاجهم بالجلوس في حديقة الجامعة، ثم اعتقلت الشرطة مرة أخرى بعض المتظاهرين.

كما قامت الشرطة بفض اعتصام سلمي واعتقال عدد من المتظاهرين المنددين بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في جامعة فرجينيا كومنولث الواقعة في منطقة ريتشموند.

So far there's no word on how many were arrested Monday night. https://t.co/8uGJidbkYU — 12 On Your Side WWBT Richmond (@12OnYourSide) April 30, 2024

وادّعت حاكمة فرجينيا وينسوم إيرل سيرز، أنها أُبلغت بأن “المتظاهرين يبدو أنهم يحصلون على تمويل جيد ومجهّزون بشكل جيد بالطعام والقماش والخيام والمنصات النقالة”.

وذكرت في منشور عبر منصة إكس، صباح اليوم الثلاثاء “بمجرد أن يهدأ الوضع، أعتقد أننا سنرى أن هذا لم يكن احتجاجًا سلميًا بالكامل”، وفق زعمها.

I am told that these protesters seem to be well-funded and well-supplied with food, tarps, tents, and pallets. Once the dust settles, I think we will see this was not entirely a peaceful protest. Parents, law enforcement have been working to ensure the safety of all. — Lt. Governor of Virginia – Winsome Earle-Sears (@WinsomeSears) April 30, 2024

وفي منشور سابق لها اليوم أيضًا، قالت سيرز إن “فريق صيانة جامعة فرجينيا كومونولث يفكك مخيم الاعتصام”. وتابعت “يتم تفريق الحشود، وجرى اعتقال عدد من الطلاب وغير الطلاب”.

Public safety officials provided the following updates:

VCU Maintenance is dismantling the tent encampment.

Crowds are being dispersed.

Students and non-students have been arrested.

Protestors have thrown bottles filled with unknown substances at police. (1/2) https://t.co/p0M9a7Tg7f — Lt. Governor of Virginia – Winsome Earle-Sears (@WinsomeSears) April 30, 2024

بدورها، صرحت الجامعة بأن الامتحانات النهائية تبدأ هذا الأسبوع، وعليها أن توفر للطلاب الفرصة لإكمال الفصل الدراسي “بأمان ونجاح”، واعتبرت أن “التجمع انتهك العديد من سياسات الجامعة”.

وأكملت في بيان، أنها “وفرت بكل احترام وبشكل متكرر الفرص للأفراد المشاركين، والعديد منهم لم يكونوا طلابًا، لجمع حاجاتهم والمغادرة، وأولئك الذين لم يغادروا تعرّضوا للاعتقال بتهمة التعدي على ممتلكات الغير”.

تواصل انضمام الجامعات للحراك

كما انضمت جامعة سان فرانسيسكو الأمريكية إلى ركب الاحتجاجات المتواصلة تضامنًا مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

ونصب الطلاب قرابة 20 خيمة داخل حرم الجامعة، لإطلاق (مخيم التضامن مع غزة)، في خطوة مشابهة لما يحدث بجامعة كولومبيا التي انطلقت منها شرارة الاحتجاجات.

وأطلق الطلاب المتظاهرون هتافات “الحرية لفلسطين”، بالتوازي مع توزيعهم منشورات تطالب إدارة الجامعة بتجنب استدعاء قوات الأمن لفض الاحتجاج. ودعا الطلاب إدارة الجامعة لتجنب معاقبة الطلاب بعقوبات أكاديمية، واحترام حقهم في التظاهر داخل الحرم الجامعي.

ومن المطالب الأخرى للطلاب، إلغاء الجامعة اتفاقياتها التجارية مع شركات تصنع مستلزمات عسكرية لإسرائيل، مثل شركتي (لوكهيد مارتن) و(إتش بي).

وفي الأثناء، اعتقل ضباط الشرطة، بمساعدة فرقة الخيالة، في لويزيانا،6 متظاهرين بتهمة “التجاوز، وضرب ضابط ومقاومة الاعتقال” بعد إقامة الخيام في حرم جامعة تولين، أمس الاثنين، وفقًا لبيان صادر عن كيرك بويلاس، نائب رئيس الجامعة للسلامة العامة.

I unequivocally condemn @Tulane deploying mounted police against peaceful protestors. pic.twitter.com/cwvugi1J4e — Andrew Leber (@AndrewMLeber) April 30, 2024

وفي جامعة نيو مكسيكو، نظم الطلاب اعتصامًا سلميًا وهتفوا دعمًا لحقوق الشعب الفلسطيني، ورفضًا للحرب المتواصلة التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة.

University of New Mexico (UNM) encampment moved to occupy a student common building, chanting Gaza. pic.twitter.com/7mmU8cXlfE — BreakThrough News (@BTnewsroom) April 30, 2024

وفي 18 إبريل/نيسان الجاري بدأ طلاب رافضون للحرب على غزة اعتصامًا بحرم جامعة كولومبيا في نيويورك، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها في شركات تدعم الاحتلال.

ومع تدخل قوات الشرطة واعتقال عشرات الطلاب، توسعت حالة الغضب لتمتد المظاهرات إلى عشرات الجامعات في الولايات المتحدة وخارجها.