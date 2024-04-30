الاحتلال: إطلاق نار على “مشتبه فيهم” قرب الحدود المصرية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن جنوده أطلقوا النار على مجموعة من المشتبه فيهم قرب الحدود المصرية، ورصد إصابات.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان “استطلاعات الجيش رصدت في وقت سابق من اليوم عددًا من المشتبه فيهم على الحدود المصرية في منطقة جبل حريف مما أدى إلى إصابة عدد منهم”.

وأضاف “أطلقت قوات الجيش التي قامت بأنشطة عملياتية في المنطقة النار باتجاه عدد من المشتبه فيهم الذين كانوا في المنطقة الحدودية، فرُصدت إصابات”.

ولم يكشف الجيش الإسرائيلي عن جنسية “المشتبه فيهم”.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن مصدر عسكري إسرائيلي -رفض الكشف عن اسمه- قوله “هذه محاولة لتهريب المخدرات إلى البلاد، حيث عمل عدد من المشتبه فيهم في منطقة السياج الحدودي وألحقوا أضرارًا بالبنية التحتية للسياج”.

وحتى الآن، لم تعلق السلطات المصرية على بيان الجيش الإسرائيلي.

وفي 16 من يناير/كانون الأول الماضي، أصيبت مجندة إسرائيلية بجروح طفيفة في اشتباك مسلح بالقرب من معبر العوجة الحدودي مع مصر.

وآنذاك، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الجيش أطلق النار على مسلحين في المنطقة الحدودية قرب معبر نيتسانا (العوجة)، مشيرا إلى أنه تم رصد إصابات خلال الاشتباك، وأن نحو 20 مشتبها فيهم -بينهم مسلحون- وصلوا من مصر إلى المنطقة الحدودية.

ووقتها، أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” أن القوات المصرية ألقت القبض على 6 من مهربي المخدرات جنوب معبر العوجة الحدودي المعروف في إسرائيل باسم معبر نيتسانا.

وتشهد الحدود بين الجانبين العديد من المحاولات لتهريب مخدرات.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا للبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.