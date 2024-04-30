بينها مدمرتان أمريكيتان.. الحوثي تعلن استهداف 4 سفن في البحر الأحمر والمحيط الهندي (فيديو)

أعلنت جماعة “أنصار الله” الحوثي في اليمن، مساء الاثنين، استهداف مدمرتين أمريكيتين وإحدى السفن في البحر الأحمر، وسفينة إسرائيلية في المحيط الهندي.

وقال المتحدث العسكري باسم قوات الحوثيين في بيان إنه “تم استهداف مدمرتين حربيتين أمريكيتين وذلك بعدد من الطائرات المسيَّرة”، مضيفًا أن الاستهداف “تم بنجاح”.

كما قال المتحدث أن القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسيَّر التابعة لقوات الحوثيين نفذت “عملية مشتركة استهدفت السفينة CYCLADES (سيكلاديز) في البحرِ الأحمر، وكانت الإصابة دقيقة”.

وذكر أن استهداف السفينة جاء “بعد انتهاكها قرار حظر مرور السفن المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، وذلك بتوجهها إلى ميناء أم الرشراشِ (إيلات) في 21 إبريل (نيسان) الجاري بأسلوب الخداع والتمويه بادعاء توجهها إلى ميناء آخر”.

وأوضح المتحدث أنه على الرغم من ذلك، كانت السفينة “تحت الرصد والمتابعة”، وتم تحذيرها “بعدم دخول موانئ فلسطين المحتلة، فأصرت على انتهاك قرار المنع، فأصبحت في قائمة السفن المستهدَفة والممنوعة من الإبحار”.

كما قال المتحدث باسم الحوثيين إن القوات التابعة للجماعة استهدفت سفينة “إم إس سي أوريون” (MSC ORION) الإسرائيليةَ في المحيط الهندي بعدد من الطائرات المسيَّرة.

وأكد المتحدث أن الجماعة مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية نصرة للشعب الفلسطيني ودفاعًا عن اليمن، مشددًا على أن “هذه العمليات لن تتوقف إلا برفع الحصار ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بدأت جماعة الحوثي في اليمن استهداف السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بها في البحر الأحمر والمحيط الهندي بالصواريخ والمسيَّرات، مؤكدة مواصلة عملياتها حتى إنهاء إسرائيل الحرب التي تشنها على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.