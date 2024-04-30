شاهد: أمن السلطة الفلسطينية يشتبك مع متظاهرين أمام السفارة الكندية

نظم عدد من الطلاب الفلسطينيين، صباح اليوم الثلاثاء، وقفة أمام السفارة الكندية في رام الله، تنديدًا بدعم أوتاوا إسرائيل في حربها على غزة.

وتجمّع الطلاب والطالبات رافعين لافتات مدون عليها “عهدنا ثأر أبدي لا يزول”، ولافتات أخرى تشيد بالحركة الطلابية العالمية المناصرة لغزة.

والتقطت كاميرا الجزيرة مباشر لحظة نشوب اشتباكات بالأيدي بين أجهزة أمن السلطة الفلسطينية والمتظاهرين.

وقال أحد المشاركين في الوقفة، خلال مقطع فيديو متداول على منصات التواصل، إن الوقفة هي “جزء من رسالة وإشارة إلى أهمية الحراك الطلابي العالمي لتشكيل جبهة ضغط عالمية واسعة ضد الاحتلال من أجل فرض العقوبات عليه وسحب الاستثمارات”.

وفي بداية الحرب، أكدت كندا دعمها لإسرائيل في حربها على قطاع غزة، لكنها في مارس/آذار الماضي، أعلنت وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، بعد قرار غير ملزم من مجلس العموم.

#صورة | تظاهرة أمام السفارة الكندية في رام الله، رفضًا للموقف الكندي تجاه الحرب "الإسرائيلية" على غزة pic.twitter.com/ITTfUNS0hX — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 30, 2024

وعالميًّا، انطلقت المظاهرات والاعتصامات الداعمة لغزة في العديد من الجامعات، وكانت شرارتها في جامعة كولومبيا الأمريكية، ومع تدخل الشرطة واعتقالها لعدد من الطلاب، تمددت المظاهرات في العديد من الجامعات الأمريكية الأخرى، إضافة إلى الجامعات الكندية والبريطانية.