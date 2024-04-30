طلبة جامعيون من غزة يوجهون رسائل للمحتجين في الجامعات الأمريكية (شاهد)

وجّه عدد من الطلبة الجامعيين النازحين في خيام رفح، رسالة شكر وامتنان عبر الجزيرة مباشر، إلى الطلبة المعتصمين في جامعة كولومبيا ومختلف الجامعات الأمريكية.

وقالت الطالبة الجامعية، هديل السباخي، إنها فقدت أملها في المستقبل بعد عدة أشهر من هذه الحرب، إلا أنها تشعر بالامتنان لما يقوم به الطلبة الأمريكيون من أجلهم.

ومن جهته أكد الطالب الجامعي، عبد الرحمن أبو طليقة، أنه تم قصف جامعته خلال الحرب وهو ما جعله يشعر بيأس كبير، ولكن وقوف الطلبة بجامعة كولومبيا وعدة جامعات أمريكية أخرى مع غزة يمده بالأمل.

أما الطالب حسين أبو شعر، من جامعة فلسطين، فقال إن الاعتصامات الطلابية الأمريكية منحته الأمل باستعادة الحلم بعد 200 يوم من الحرب.

رسالة للإنسانية

وأكد الطلبة مساندتهم لهذه الاحتجاجات والاعتصامات التي تلقى قمعًا وضغطًا كبيرًا لصدها، متفقين بصوت واحد على أنها تمثل رسالة للإنسانية، وقد تحول دون ضياع مستقبل آلاف الطلاب والطالبات الجامعيين بالقطاع، كما أنها قد تكون إحدى وسائل الضغط الدولي لوقف الحرب وإعادة إعمار القطاع واستئناف مسيرتهم التعليمية.

ودعا طلبة الجامعات الفلسطينية، مختلف الجامعات الأمريكية والدولية إلى الانضمام لهذه الاحتجاجات، لعلّها تنقذ حياة ومستقبل الآلاف من البشر.

واتسعت رقعة الاحتجاجات الطلابية في الولايات المتحدة، خاصة بعد تعرض عدد من المحتجين لعمليات اعتقال لإجبارهم على إنهاء الاعتصام داخل الحرم الجامعي، على غرار جامعات كولومبيا وكاليفورنيا وسانت لويس وغيرها.

وتجاوزت هذه الحركات المساندة لغزة رقعة الولايات المتحدة لتصل إلى فرنسا، حيث شارك طلبة جامعة (السوربون) بباريس في حركات احتجاجية جديدة، رافعين خلالها الأعلام الفلسطينية وناصبين الخيام أيضًا داخل الحرم الجامعي.