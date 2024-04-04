الجيش الإسرائيلي يلغي إجازات قواته المقاتلة كافة تحسبا لهجوم إيراني

قالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، اليوم الخميس، إن الجيش الإسرائيلي قرر “إلغاء إجازات العودة إلى الوطن لكافة القوات المقاتلة”، وذلك بعد أن هددت إيران بالرد على هجوم استهدف قنصليتها في العاصمة السورية دمشق.

وقال الجيش الإسرائيلي، حسب ما ذكرت الصحيفة، إنه في حالة حرب، ومن ثم فإن “مسألة نشر القوات تتم مراجعتها باستمرار كلما دعت الحاجة”.

وأودى الهجوم، الذي وقع الاثنين الماضي، بحياة الجنرال محمد رضا زاهدي، قائد الحرس الثوري الإيراني في سوريا ولبنان، ونائبه الجنرال محمد هادي حاجي رحيمي، بالإضافة إلى 5 ضباط آخرين مرافقين لهما.

وإثر الهجوم تعهد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بالرد، قائلًا إنه “على الكيان الصهيوني أن يدرك أن هذه الجريمة الجبانة لن تبقى دون رد”.

سيناريوهات محتملة

وذكرت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي يستعد لمواجهة سيناريوهات عدة محتملة، تتضمن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة من جانب الجماعات الموالية لإيران في سوريا ولبنان والعراق واليمن، علاوة على هجوم محتمل بالصواريخ الباليستية بشكل مباشر من إيران.

وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل لم تواجه مثل هذه الهجمات من قبل، لكن “المسؤولين الإسرائيليين يعتقدون أن أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية قادرة على التعامل مع هذا التهديد”، حسب ما نقلت الصحيفة.

كما أشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل لم تعلن مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع على مبنى للقنصلية الإيرانية في دمشق.