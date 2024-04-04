الرئيس الإيراني: لهذا السبب هاجمت إسرائيل قنصليتنا في دمشق (فيديو)
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4/4/2024-|آخر تحديث: 5/4/202412:43 AM (بتوقيت مكة المكرمة)
اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الخميس، أن نتائج الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة هي سبب الهجوم الإسرائيلي على قنصلية بلاده في سوريا قبل أيام.
وقال في كلمة خلال إفطار رمضاني مع سفراء الدول الأجنبية في إيران إن “هجوم الكيان الصهيوني على قنصليتنا في سوريا جاء لأنه يشعر باليأس والهزيمة من الحرب في غزة”.
وأكد أن دولته “تدافع عن المقاومة في فلسطين ولبنان واليمن بصوت عال”.
ومطلع إبريل/نيسان الجاري، أعلنت إيران تعرض القسم القنصلي في سفارتها بدمشق لهجوم صاروخي إسرائيلي، فيما أفاد الحرس الثوري الإيراني بمقتل 7 من ضباطه، بينهم جنرالان.
وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة رئيسي:
- لم نشهد في التاريخ جرائم وحشية بحق الأطفال والنساء مثلما نشاهد في غزة
- من المؤسف أن الإبادة الجماعية في غزة تتم بدعم من الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية
- العالم بأسره يندد بالكيان الصهيوني وجميع الشعوب تنفر من الولايات المتحدة التي تدعمه
- زعزعة أمن أي بلد مسلم هي بمثابة زعزعة لأمن بلادنا
- الكيان الصهيوني لم يحقق حتى اليوم أيًا من أهدافه في قطاع غزة
- لجوء الكيان الصهيوني لاستهداف القنصلية الإيرانية في سوريا دليل على ضعفه
- ندافع عن المقاومة في فلسطين ولبنان واليمن بصوت عال
- هجوم الكيان الصهيوني على قنصليتنا في سوريا جاء لأنه يشعر باليأس والهزيمة من الحرب في غزة
- لا مبرر للدعم الأمريكي والغربي للجرائم الصهيونية في غزة سوى تحقيق مصالحهم الخاصة
المصدر : الجزيرة مباشر