الرئيس الإيراني: لهذا السبب هاجمت إسرائيل قنصليتنا في دمشق (فيديو)

اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الخميس، أن نتائج الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة هي سبب الهجوم الإسرائيلي على قنصلية بلاده في سوريا قبل أيام.

وقال في كلمة خلال إفطار رمضاني مع سفراء الدول الأجنبية في إيران إن “هجوم الكيان الصهيوني على قنصليتنا في سوريا جاء لأنه يشعر باليأس والهزيمة من الحرب في غزة”.

وأكد أن دولته “تدافع عن المقاومة في فلسطين ولبنان واليمن بصوت عال”.

ومطلع إبريل/نيسان الجاري، أعلنت إيران تعرض القسم القنصلي في سفارتها بدمشق لهجوم صاروخي إسرائيلي، فيما أفاد الحرس الثوري الإيراني بمقتل 7 من ضباطه، بينهم جنرالان.

وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة رئيسي: