غانتس يدعو لانتخابات مبكرة في إسرائيل وحزب الليكود يعلّق

دعا بيني غانتس، الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي، الأربعاء، إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة في سبتمبر/أيلول، في وقت تواجه فيه حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضغوطًا من الداخل والخارج بسبب الحرب على غزة.

وقال غانتس في مؤتمر صحفي “يتعين أن نتفق على موعد لإجراء الانتخابات في سبتمبر، قبل مرور عام على اندلاع الحرب إذا صح التعبير.. إن تحديد مثل هذا الموعد سيسمح لنا بمواصلة الجهد العسكري مع إرسال إشارة إلى مواطني إسرائيل بأننا سنجدد ثقتهم بنا قريبًا”.

وخرج آلاف الإسرائيليين إلى الشوارع في الأيام القليلة الماضية مطالبين بإجراء انتخابات جديدة. وانتقد كثيرون نتنياهو وعبّروا عن غضبهم من تعامل حكومته مع قضية الأسرى المحتجزين في غزة البالغ عددهم 134 بعد مرور 6 أشهر على اندلاع الحرب.

نتنياهو يرفض الانتخابات المبكرة

واستبعد نتنياهو، أطول رئيس وزراء إسرائيلي بقاء في السلطة، إجراء انتخابات مبكرة تشير استطلاعات للرأي إلى أنه سيخسرها، قائلًا إن الذهاب إلى صناديق الاقتراع في خضم الحرب لن يكون إلا مكافأة لحركة (حماس).

وقال حزب “الليكود” الذي يتزعمه نتنياهو، الأربعاء، إنه يتعين على غانتس “التوقف عن الخوض في تفاهات السياسة” في غمرة الحرب، وأضاف أن “الانتخابات الآن ستؤدي إلى الشلل والانقسام والإضرار بالقتال في رفح وستكون ضربة قاتلة لفرص التوصل إلى صفقة رهائن”.

وانضم غانتس، وهو جنرال سابق في الجيش، إلى حكومة نتنياهو في الأيام الأولى من الحرب كبادرة للوحدة السياسية في الأزمة، وتشير استطلاعات رأي إلى أن حزبه “الوحدة الوطنية” سيحتل صدارة أي انتخابات وسيكون غانتس هو الأوفر حظًا لتولي منصب رئيس الوزراء.

وتشير استطلاعات رأي إلى أن معظم الإسرائيليين لا يؤيدون قيادة نتنياهو منذ هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وفي حال عدم حدوث تغيير، ستُجرى الانتخابات الإسرائيلية المقبلة في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2026 وفقًا للجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية.

ويتطلب تنظيم الانتخابات المبكرة موافقة 61 نائبًا أو أغلبية نواب “الكنيست” حيث يشغل حزب “الليكود” بزعامة نتنياهو أكبر عدد من المقاعد من دون أن يحظى بالأغلبية.

سيناتور أمريكي يرحب

في المقابل، دعم زعيم الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر هذه الدعوة، وقال “عندما يدعو عضو كبير في حكومة الحرب الإسرائيلية إلى إجراء انتخابات مبكرة ويؤيده 70% من الإسرائيليين وفقًا لاستطلاع واسع، فإننا نعلم أن هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي فعله”.

وكان السيناتور الأمريكي، وهو مؤيد متحمس لإسرائيل ومقرب من الرئيس جو بايدن، قد انتقد نتنياهو في خطاب ألقاه في 14 مارس/آذار الماضي، وحثّ على إجراء انتخابات في إسرائيل، وقد أشاد الرئيس الأمريكي حينها بـ”الخطاب الجيد”.