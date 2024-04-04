غزة.. قصف إسرائيلي يستهدف طاقما طبيا أثناء عمله واستشهاد مسعف (فيديو)

استشهد مسعف فلسطيني وأصيب اثنان آخران، الخميس، بقصف إسرائيلي استهدف بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وقال فارس عفانة مدير الإسعاف والطوارئ بمستشفى كمال عدوان “طاقمنا تحرك لإنقاذ جرحى بفعل قصف إسرائيلي، وعند وصوله تعرض لقصف آخر، طاقمنا تعرض للقصف أثناء عمله”.

وأضاف للجزيرة مباشر “هذه صواريخ بايدن (الرئيس الأمريكي) وأمريكا التي تستهدف الطواقم الطبية والأطفال والنساء والآمنين في بيوتهم، هذا ضابط إسعاف وحكيم، اسمه حسين مطر، استشهد قبل قليل أثناء تأديته واجبه الأخلاقي والإنساني والديني، قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تمتلك أخلاق وإنسانية”.

وقال “يحاول الاحتلال الإسرائيلي من خلال هذا المشهد إيقافنا عن عملنا، إلا أننا سنستمر ولن نتوقف عن أداء رسالتنا الإنسانية، الموت فقط من يوقفنا عن عملنا، لن نتوقف”.

وأظهرت مشاهد مصورة لقناة الجزيرة مباشر جثمان الشهيد حسين مطر، ولحظة تشييعه قبل دفنه في مثواه الأخير.

ومنذ بدء حربها على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تستهدف القوات الإسرائيلية بشكل مستمر المرافق الطبية والمستشفيات في مختلف مناطق القطاع، ما تسبب في تدمير المنظومة الصحية، وكارثة إنسانية وتدهور في البنى التحتية.

وخلّفت الحرب على غزة عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.