مشاهد تظهر حجم الدمار في غزة بعد 6 أشهر من الحرب (فيديو)

كان قطاع غزة، قبل الحرب الإسرائيلية المدمرة المستمرة منذ 6 أشهر، مفعمًا بالحياة، رغم الحصار المفروض عليه منذ أكثر من 17 سنة.

وبعد أشهر من بدء الحرب، استقل مصورون دراجات وتجولوا في شوارع القطاع من شماله إلى جنوبه، حيث عم الخراب لرصد حجم الدمار الذي خلّفه قصف إسرائيلي قتل أكثر من 33 ألف شخص.

وظهر المارة يسيرون وسط مئات المباني المقصوفة والمدمرة، وقلما ما تجد بناء لا يزال قائمًا، وإن وجد بناء قائم فإنه لا يصلح للعيش بسبب الدمار الذي حل به من الداخل.

وتكرر المشهد نفسه على طريق تلو الآخر، حيث هناك كومة أنقاض تلو الأخرى على امتداد الشوارع في القطاع الذي يقطنه أكثر من مليوني شخص، غالبيتهم أصبحوا نازحين.

مجاعة وشيكة

وتحذر الأمم المتحدة من اقتراب شبح المجاعة، وتشكو من العقبات التي تحول دون وصول المساعدات وتوزيعها في أنحاء غزة.

وحذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، من أن الموت جوعًا سيكون مصير آلاف الأطفال في حال عدم تمكن طواقم البرنامج من الدخول إلى شمال غزة.

وتقيّد إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مما تسبب في شح إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود وأوجد مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

انهيار النظام الصحي

وبالتزامن مع مرور 6 أشهر من الحرب على غزة، قال الهلال الأحمر الفلسطيني، الخميس، إن “النظام الصحي شارف على الانهيار والناس يتضورون جوعًا”.

وأضاف في تغريدة على “إكس”: “لا مجال للانتظار أكثر، على المجتمع الدولي التحرك فورًا لرفع المعاناة عن شعبنا في قطاع غزة وتوفير الحماية للمدنيين والعاملين في مجال العمل الإنساني”.

6 شهور من الحرب والقصف والوجع والتهجير

النظام الصحي شارف على الانهيار والناس يتضورون جوعا.

لا مجال للانتظار أكثر، على المجتمع الدولي التحرك فورا لرفع المعاناة عن شعبنا في قطاع #غزة وتوفير الحماية للمدنيين والعاملين في مجال العمل الإنساني.

#لست_هدفا ❌ pic.twitter.com/zRhWGfnPPf — PRCS (@PalestineRCS) April 4, 2024

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربًا مدمرة على غزة أسفرت عن عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمار هائل ومجاعة مستمرة أودت بحياة عشرات الأطفال، وفق بيانات فلسطينية وأممية.