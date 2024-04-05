أحمد الطيبي: هذه حقيقة ما يثار بشأن الخلافات بين إدارة بايدن ونتنياهو (فيديو)

قال أحمد الطيبي رئيس تحالف الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير بالكنيست، إن ما يُثار عن وجود خلافات جوهرية بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل غير صحيح.

وأضاف الطيبي لبرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، مساء الخميس “حتى الآن البون في الموقف الإسرائيلي والأمريكي لفظي فقط، ويظل في نطاق التصريحات والكلام، في حين أن الدعم المقدم للجيش الإسرائيلي لا يزال متواصلًا”.

وتابع قائلًا “واشنطن تواصل تزويد الجيش الإسرائيلي بالذخائر والقنابل، ودعم المجهود الحربي، والعدوان على غزة لم ينقطع ولو للحظة واحدة.. فالدعم متواصل والشراكة متواصلة”.

“لم يصل إلى درجة التنديد”

وكشف الطيبي عن وجود “عتب أمريكي على بنيامين نتنياهو لكنه لم يصل إلى درجة التنديد”. وقال “منذ بداية الحرب حتى الآن ومع هذه الآلاف من الشهداء والاستهداف المباشر لموظفي الأمم المتحدة، لم تقدم الإدارة الأمريكية على التنديد بأي من هذه الجرائم”.

وأوضح أن نتنياهو يجنّد هذه الخلافات الظاهرة مع البيت الأبيض، للتحكّم أكثر في قاعدته الانتخابية اليمينة. واستطرد قائلًا “ما بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، العالم كله تجنّد لدعم إسرائيل، لكن خلال الأسبوعين الأخيرين العديد من الدول التي كانت تدعم إسرائيل بدأت في تغيير موقفها”.

أمريكا تطالب إسرائيل بوقف فوري لإطلاق النار بغزة وتهدد بتغيير سياستها.. ما الانعكاسات على الداخل الإسرائيلي؟ pic.twitter.com/lA466UzDxW — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 4, 2024

تغيير مهم

وقال الطيبي إن هذا التغيير في مواقف بعض الدول الغربية مهما كانت درجته ومستواه مهم جدًّا باتجاه وقف العدوان على قطاع غزة.

وأضاف أن موقف رئيس الوزراء البريطاني وكذلك الموقف الأمريكي مؤشران مهمان في هذا الاتجاه “وأصبحنا نسمع عن انتقادات مباشرة وعلنية من قبل دول كانت حتى الأمس القريب حليفة دائمة لإسرائيل”.

واعتبر الطيبي أن ما كشفت عنه تسريبات “نيويورك تايمز” و”وول ستريت جورنال”، يشكّل إحراجًا حقيقيًّا لبنيامين نتنياهو أمام شرائح واسعة من المجتمع الإسرائيلي.

وكانت نيويورك تايمز، قد كشفت أن محادثة بايدن لنتنياهو كانت توبيخًا وتهديدًا بتغيير السياسة الأمريكية اتجاه إسرائيل.

وقالت مصادر للقناة الـ13 العبرية، إن بايدن، في مكالمة مدتها 50 دقيقة، انتقد “بشدة” سلوك إسرائيل، خاصة بعد مقتل عمال “المطبخ المركزي العالمي”.

وأفادت مصادر للقناة أن المكالمة كانت “مشحونة”، وأن الأمريكيين “غاضبون جدًّا” من احتمال اجتياح رفح بريًّا، مشيرة إلى أن نتنياهو تعهد لبايدن بمعالجة القضية الإنسانية.