السودان.. مشاهد من استهداف الجيش مواقع للدعم السريع بالمسيرات (فيديو)

نشر الجيش السوداني، الخميس، مشاهد قال إنها لاستهدافه آليات تابعة لقوات الدعم السريع، دون أن يذكر مواقع الاستهداف.

وأظهرت المشاهد تدمير مسيرات تابعة للجيش، سيارات مشابهة لما يستخدمها الدعم السريع في اشتباكاته مع الجيش.

وشدد الجيش في بيانه المرفق بالفيديو، على أن عملية القصف تتم مع “مراعاة قواعد الاشتباك بالحفاظ على الأعيان المدنية والممتلكات”.

تجدد الاشتباكات

في سياق متصل، تجددت الاشتباكات الخميس بين الجيش السوداني والدعم السريع في عدد من المناطق بالعاصمة الخرطوم ومدينتي نيالا والفاشر باقليم دارفور غربي السودان.

وقال شهود عيان للجزيرة مباشر، إن الجيش قصف بالمسيرات مواقع للدعم السريع بأحياء السلما والأزهري جنوبي الخرطوم، إلى جانب أحياء أركويت والمجاهدين جنوب شرق العاصمة، فيما استهدف الدعم السريع مواقع للجيش بسلاح الإشارة بالخرطوم بحري شمالي العاصمة.

وفي اقليم دارفور غربي البلاد، ذكر شهود عيان للجزيرة مباشر، أن الطائرات المقاتلة التابعة للجيش أغارت في الساعات الأولى من صباح الخميس على مواقع للدعم السريع بمدينتي الفاشر ونيالا، في حين سمعت أصوات المضادات الأرضية التابعة للدعم وهي تحاول التصدي للغارات.

يأتي ذلك في وقت تدخل فيه الحرب التي اندلعت بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو (حميدتي) عامها الثاني، في ظل أوضاع كارثية للمدنيين صدرت بشأنها تحذيرات من الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى.