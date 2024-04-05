الشرطة التركية تعلن اعتقال 8 أشخاص للاشتباه بعملهم لصالح الموساد (فيديو)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر، الجمعة، بأن السلطات الأمنية التركية اعتقلت 8 أشخاص على خلفية الاشتباه بعملهم لصالح المخابرات الخارجية الإسرائيلية “الموساد”.

وأوضح المراسل أنه “بتنسيق من مكتب المدعي العام في إسطنبول وجهاز المخابرات التركية، تم الكشف عن تفاصيل العملية التي نفذتها مديرية فرع مكافحة الإرهاب التابعة لشرطة ولاية إسطنبول”.

وقال نقلا عن الصحف المحلية التركية أن التحريات التي أجرتها المخابرات التركية أثبتت أن المشتبه به “أحمد إرسين توملوجالي” وزوجته كانا مرتبطين بـ”الموساد” بين عامي 2011-2020، ومن ثم بدأ العمل للإيقاع به مع الشبكة التابعة له في تركيا.

وفي وقت سابق الجمعة، أوضح وزير الداخلية علي يرلي كايا في بيان نشره، عبر حسابه على منصة “إكس”، أن العملية تمت بمشاركة مختلف الأجهزة الأمنية.

İsrail İstihbarat Servisinin hedefindeki Türkiye’de bulunan şahıslar ile şirketler hakkında bilgi derleyen ve İsrail İstihbarat unsurlarına topladığı bilgi ve belgeleri aktaran şahıslara yönelik düzenlenen “KÖSTEBEK-3” operasyonunda 8️⃣ şüpheli yakalandı❗️ Şüphelilerden;

📌2️⃣’si… pic.twitter.com/bkCSNc7mxh — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 5, 2024

وقررت السلطات القضائية التركية حبس (2) ممن تم اعتقالهم على ذمة التحقيق كما وضعت (6) منهم تحت الرقابة القضائية، وذلك بعد اتهامهم بـ”جمع معلومات عن أفراد وشركات في تركيا استهدفتها المخابرات الإسرائيلية، ونقل معلومات ووثائق مهمة للموساد”.

وبحسب تقارير إعلامية تركية، عقد المشتبه به إرسين توملوجالي اجتماعات سرية وجهًا لوجه مع عملاء “الموساد” الذين يستخدمون الأسماء المستعارة يورغ نيوباخ وجافين ألتو في فيينا وزيورخ وميونخ وفرانكفورت وبرلين.

كما واصل اتصالاته مع “عملاء الموساد” عبر وسائل الاتصال السرية، وتلقى أموالًا خلال اجتماعاته في النمسا وسويسرا وألمانيا، وفقًا للمصادر ذاتها.

وذكرت التقارير التركية أنه تم الاشتباه في أن إرسين توملوجالي يتعامل مع عملاء من “الموساد”، بعد اتصال تلقاه من يورغ نيوباخ، حيث أخبره أنه يعيش في النمسا، لكنه لا يتحدث الألمانية.

وأوضحت أن ما دفع للاشتباه أكثر، أن نيوباخ أوضح لتوملوجالي أنه بإمكانه الاجتماع معه في فيينا أو زيورخ أو برلين أو أثينا، لكنه لا يستطيع القدوم إلى إسطنبول.

وأشارت الصحف التركية إلى أن توملوجالي استمر في العمل لمدة 9 سنوات تقريبًا، على الرغم من علمه بأن الأشخاص الذين كان يعمل معهم “عملاء للموساد”، لكنه لم يأبه بسبب حصوله على أموال طائلة مقابل المعلومات التي يقدمها، وفق قولها.

وأوضحت أن توملوجالي أسس شبكة مكونة من 9 أشخاص، لتنفيذ التعليمات التي يتلقاها من “الموساد”، ولجمع المعلومات المطلوبة منه داخل تركيا وخارجها.

وقامت الأجهزة الأمنية التركية باعتقاله وأعضاء شبكته، الأربعاء الماضي، واعترفوا بالتهم الموجهة إليهم، وفق المصادر ذاتها.