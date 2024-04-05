الشرطة التركية تعلن اعتقال 8 أشخاص للاشتباه بعملهم لصالح الموساد (فيديو)

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، اعتقال 8 أشخاص على خلفية الاشتباه بعملهم لصالح المخابرات الخارجية الإسرائيلية “الموساد”.

جاء ذلك في بيان نشره يرلي قايا، الجمعة، عبر حسابه على منصة “إكس”، مبينًا فيه أن العملية تمت بمشاركة مختلف الأجهزة الأمنية.

وأوضح الوزير أن اعتقال المشتبه بهم جرى على خلفية قيامهم “بجمع معلومات عن أفراد وشركات في تركيا تستهدفها المخابرات الإسرائيلية، وبنقل المعلومات والوثائق إلى عناصر المخابرات الإسرائيلية”.

وأشار إلى أن السلطات القضائية التركية قررت حبس اثنين من المشتبه بهم، ووضع 6 منهم تحت المراقبة العدلية.

İsrail İstihbarat Servisinin hedefindeki Türkiye’de bulunan şahıslar ile şirketler hakkında bilgi derleyen ve İsrail İstihbarat unsurlarına topladığı bilgi ve belgeleri aktaran şahıslara yönelik düzenlenen “KÖSTEBEK-3” operasyonunda 8️⃣ şüpheli yakalandı❗️ Şüphelilerden;

📌2️⃣’si… pic.twitter.com/bkCSNc7mxh — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 5, 2024

وبحسب مصادر أمنية لوكالة الأناضول، فإن أحد المشتبه بهم ويدعى أحمد إرسين توملوجالي الذي تم اعتقاله وزوجته كانا ينقلان معلومات إلى المخابرات الإسرائيلية، وأنهما شكّلا شبكة من 9 أشخاص تنفيذًا لتعليمات “الموساد”.

وأضافت الوكالة أن الزوجين كانا على علاقة بـ”الموساد” بين عامي 2011-2020.

وبحسب تلك المصادر، عقد إرسين توملوجالي اجتماعات سرية وجهًا لوجه مع عملاء “الموساد” الذين يستخدمون الأسماء المستعارة يورج نيوباخ وجافين ألتو في فيينا وزيورخ وميونخ وفرانكفورت وبرلين.

وتبين أن المشتبه به إرسين توملوجالي رغم علمه بأن هؤلاء الأشخاص عملاء للـ”موساد” استمر في العمل معهم لمدة 9 سنوات تقريبًا، وحصل على مبلغ كبير من المال مقابل عمله، بحسب الوكالة الرسمية.