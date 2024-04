ترمب محذرا إسرائيل: أنت تخسرين حرب العلاقات العامة

دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، إسرائيل إلى وقف هجماتها على غزة في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا أن حكومة تل أبيب تكبدت خسارة كبيرة في العلاقات العامة.

جاء ذلك في تصريح له لإحدى الإذاعات في نيويورك، أمس الخميس، حيث انتقد الهجمات الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وقال ترمب محذرا الحكومة الإسرائيلية “ما أقوله بكل وضوح هو: ضعوا هذه الهجمات جانبًا، ودعونا نعود إلى السلام ونتوقف عن قتل الناس”.

وتعليقًا على نشر جيش الاحتلال مشاهد للمباني المدمرة في هجماته على غزة، قال ترمب “الشيء الآخر الذي أكرهه هو أنهم يبثون الأشرطة باستمرار. إنهم يبثون كل ليلة شريطًا لمبنى يتم تدميره. لا ينبغي أن يبثوا مثل هذه الأشرطة. ولهذا السبب إسرائيل تخسر بالتأكيد حرب العلاقات العامة”.

Full transcript and audio of this AM interview w/ former President @realDonaldTrump: https://t.co/jtT8sfQbg3

— Hugh Hewitt (@hughhewitt) April 4, 2024