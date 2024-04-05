ترمب محذرا إسرائيل: أنت تخسرين حرب العلاقات العامة

دعاها إلى وقف هجماتها على غزة في أسرع وقت ممكن

دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، إسرائيل إلى وقف هجماتها على غزة في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا أن حكومة تل أبيب تكبدت خسارة كبيرة في العلاقات العامة.

جاء ذلك في تصريح له لإحدى الإذاعات في نيويورك، أمس الخميس، حيث انتقد الهجمات الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وقال ترمب محذرا الحكومة الإسرائيلية “ما أقوله بكل وضوح هو: ضعوا هذه الهجمات جانبًا، ودعونا نعود إلى السلام ونتوقف عن قتل الناس”.

وتعليقًا على نشر جيش الاحتلال مشاهد للمباني المدمرة في هجماته على غزة، قال ترمب “الشيء الآخر الذي أكرهه هو أنهم يبثون الأشرطة باستمرار. إنهم يبثون كل ليلة شريطًا لمبنى يتم تدميره. لا ينبغي أن يبثوا مثل هذه الأشرطة. ولهذا السبب إسرائيل تخسر بالتأكيد حرب العلاقات العامة”.

Full transcript and audio of this AM interview w/ former President @realDonaldTrump: https://t.co/jtT8sfQbg3 — Hugh Hewitt (@hughhewitt) April 4, 2024

وشدد ترمب على أن الهجمات على غزة “يجب أن تنتهي في أقرب وقت ممكن ويجب عودة السلام”، وخاطب إسرائيل قائلًا “يجب أن تكوني حذرة للغاية، لأنك تخسرين جزءًا كبيرًا من العالم. إنك تخسرين الكثير من الدعم”.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية.