لأول مرة.. مجلس حقوق الإنسان يتبنى قرارا بوقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل (فيديو)

تبنى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، قرارا يطالب بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل ويدعو لمحاسبتها على جرائم حرب محتملة في غزة.

وطالب مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بوقف أي مبيعات أسلحة لإسرائيل على خلفية الحرب التي تشنها على قطاع غزة، في قرار أبدى فيه مخاوف من وقوع “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين.

جاء ذلك في جلسة دعت إليها باكستان، وعقدت بمقر المجلس في مدينة جنيف السويسرية، حيث صوتت 28 دولة القرار، بينما صوتت 6 دول ضده، وامتنعت 12 أخرى عن التصويت.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتخذ فيها مجلس حقوق الإنسان موقفا حيال الحرب المستمرة في القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول والتي راح ضحيتها الآلاف وتعرض فيها قطاع غزة إلى تدمير ممنهج طال بنيته التحتية.

#HRC55 | Draft resolution A/HRC/55/L.30 on the Human rights situation in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and the obligation to ensure accountability and justice was ADOPTED. pic.twitter.com/URttz9IFjv

— United Nations Human Rights Council | #HRC55 (@UN_HRC) April 5, 2024