لأول مرة.. مجلس حقوق الإنسان يتبنى قرارا بوقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل (فيديو)

تبنى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، قرارا يطالب بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل ويدعو لمحاسبتها على جرائم حرب محتملة في غزة.

وطالب مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بوقف أي مبيعات أسلحة لإسرائيل على خلفية الحرب التي تشنها على قطاع غزة، في قرار أبدى فيه مخاوف من وقوع “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين.

مجلس حقوق الإنسان يناقش مشروع قرار قدمته #باكستان لوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل بسبب حربها على قطاع #غزة #الجزيرة_مباشر ‌ pic.twitter.com/KrnXekCXWo — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 5, 2024

المرة الأولى

جاء ذلك في جلسة دعت إليها باكستان، وعقدت بمقر المجلس في مدينة جنيف السويسرية، حيث صوتت 28 دولة القرار، بينما صوتت 6 دول ضده، وامتنعت 12 أخرى عن التصويت.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتخذ فيها مجلس حقوق الإنسان موقفا حيال الحرب المستمرة في القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول والتي راح ضحيتها الآلاف وتعرض فيها قطاع غزة إلى تدمير ممنهج طال بنيته التحتية.

#HRC55 | Draft resolution A/HRC/55/L.30 on the Human rights situation in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and the obligation to ensure accountability and justice was ADOPTED. pic.twitter.com/URttz9IFjv — United Nations Human Rights Council | #HRC55 (@UN_HRC) April 5, 2024

“نبرة شديدة حيال إسرائيل”

واعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في النص نبرة شديدة حيال إسرائيل، لكنه لا يملك أي وسيلة ملزمة لفرض تنفيذ قراراته.

وصوّت 28 من أعضاء المجلس الـ47 لصالح القرار، مقابل ستة صوتوا ضده بينهم الولايات المتحدة وألمانيا، فيما امتنعت 13 دولة عن التصويت بينها فرنسا والهند واليابان.

#HRC55 | Draft resolution A/HRC/55/L.30 on the Human rights situation in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and the obligation to ensure accountability and justice was ADOPTED. pic.twitter.com/URttz9IFjv — United Nations Human Rights Council | #HRC55 (@UN_HRC) April 5, 2024

من ناحية أخرى قال مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، تعليقا على الغارة الإسرائيلية على موظفي منظمة الإغاثة (المطبخ العالمي) في غزة، إن مهاجمة الأشخاص أو المواد المستخدمة في المساعدات الإنسانية قد يصل إلى حد جريمة حرب.