نصر الله: الرد الإيراني على استهداف القنصلية في دمشق “آت لا محالة” (فيديو)

أكد الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني حسن نصر الله أن الرد الإيراني على استهداف القنصلية في دمشق “آت لا محالة“، معتبرًا أن هذه الضربة شكّلت “مفصلًا” في الأحداث منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال نصر الله في كلمة متلفزة ألقاها، الجمعة، بمناسبة يوم القدس العالمي “كونوا أكيدين ومتيقنين بأن الرد الإيراني على استهداف القنصلية في دمشق آت لا محالة على إسرائيل”.

وأضاف “أين ومتى وكيف وحجم الردّ، هذه أمور نحن لسنا معنيين بالسؤال عنها ولا التدخل بها”.

واعتبر نصر الله أن الغارة على القنصلية الإيرانية في دمشق، الاثنين الماضي، شكّلت “مفصلًا” في الأحداث التي حصلت منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وقتل 7 من أفراد الحرس الثوري، بينهم ضابطان كبيران، بقصف جوي أدى إلى تدمير مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، واتهمت إيران، إسرائيل بشنّ الضربة، وتوعدت بالرد.

وتابع نصر الله: “هذه الحماقة التي ارتكبها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القنصلية في دمشق ستفتح بابًا للفرج الكبير، وحسم هذه المعركة والانتهاء منها”.

وأكد أن “المنطقة دخلت في مرحلة جديدة” بعد الضربة، مضيفًا “على الجميع أن يحضّر نفسه وأن يرتب أموره وأن يحتاط بشأن كيف يمكن أن تسير الأمور، يجب أن نكون جاهزين فيها لكل احتمال”.

وأشار نصر الله إلى أن حزبه لم يستخدم بعد “لا سلاحه الأساسي ولا قواته الأساسية” ضد “الكيان الصهيوني”، ومع ذلك، حقق هذه الإنجازات كلها في شمال إسرائيل.

وألمح إلى أن “حزب الله لا يخشى تهديدات جيش الاحتلال بشن حرب شاملة على لبنان لأنه على أتم الجاهزية”، وفق قوله.

ويجري قصف متبادل بشكل شبه يومي عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية بين “حزب الله” وفصائل المقاومة الفلسطينية من جهة، وجيش الاحتلال منذ 8 أكتوبر الماضي.

ويشن جيش الاحتلال منذ أسابيع غارات جوية أكثر عمقًا داخل الأراضي اللبنانية تستهدف مواقع لـ”حزب الله”، ما يزيد المخاوف من اندلاع حرب مفتوحة.