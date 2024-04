الصحة العالمية: تمكنا من الوصول إلى مجمع الشفاء الطبي وهذا ما وجدناه (شاهد)

قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، السبت، إنهم تمكنوا من الوصول إلى مجمع الشفاء الطبي شمالي غزة، الذي كان في يوم من الأيام العمود الفقري للنظام الصحي في القطاع.

وأكد أنه “أصبح الآن هيكلًا فارغًا به مقابر بشرية، ورصد فريقنا ما لا يقل عن 5 جثث في المكان”، بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي منه.

وبث عبر منصة إكس صورًا من داخل المستشفى، موضحًا أن “معظم مباني مجمع الشفاء جرى تدميرها على نطاق واسع، وتضررت غالبية الأصول أو تحولت إلى رماد، وحتى استعادة الحد الأدنى من الوظائف على المدى القصير تبدو غير قابلة للتصديق، وهناك حاجة إلى تقييم متعمق ما إذا كانت المباني المتبقية آمنة للاستخدام مستقبلًا”.

ومع اقتراب المجاعة وانتشار الأمراض وتزايد الإصابات الصادمة، حثت منظمة الصحة العالمية على حماية المرافق الصحية المتبقية في غزة والعاملين بالمجال الصحي والإنساني.

كما دعا غيبريسوس إلى إتاحة معابر إضافية للسماح بالوصول إلى شمال غزة ووقف إطلاق النار فورًا.

.@WHO and partners managed to reach Al-Shifa — once the backbone of the health system in #Gaza, which is now an empty shell with human graves after the latest siege. The team witnessed at least five dead bodies during the mission.

Most of the buildings in the hospital complex… pic.twitter.com/jSKVfZkR5f

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) April 6, 2024