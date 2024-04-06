الفاو: مؤشرات على مجاعة في شمال غزة.. ومسؤول أممي: هذه الحرب “خيانة للإنسانية”

قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، السبت، إن التدهور السريع لحالة الأمن الغذائي في قطاع غزة وصل إلى مرحلة حادة وسط ظهور مؤشرات على حدوث مجاعة في شمالي القطاع.

وأضافت الفاو في منشور عبر منصة إكس “لأول مرة، تنجح فرقنا في إدخال الأعلاف الحيوانية التي تشتد الحاجة إليها في غزة”.

For the first time since hostilities escalated, much-needed animal fodder enters #Gaza by @FAO.

Agrifood value chains collapsed, worsening acute food security.

Famine conditions loom in the north of the Strip. FAO steps in to ensure survival and nutrition. #FoodSecurity pic.twitter.com/ZtwVCETIor — FAO in Near East and North Africa (@FAOinNENA_EN) April 6, 2024

تدهور الأمن الغذائي

وقالت المنظمة الأممية “إدخال الأعلاف الحيوانية إلى غزة جاء بهدف توفير سبل التغذية، وسوف يُمكّن من إنتاج الألبان اللازمة للأطفال تحت سن عشر سنوات، بحيث توفر نحو 20% من السعرات الحرارية اللازمة لهم يوميًّا حسب توصيات منظمة الصحة العالمية”.

وأكدت الفاو أن “انهيار سلاسل القيمة الغذائية الزراعية أدى إلى التدهور السريع لحالة الأمن الغذائي”.

وجراء العدوان الإسرائيلي، بات القطاع ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، مع شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، ونزوح نحو مليوني مواطن نحو الجنوب.

“خيانة للإنسانية”

في السياق، وصف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بأنها “خيانة للإنسانية”.

وكتب غريفيث على منصة إكس “نهاية هذه الحرب طال انتظارها”.

The end of this war is so long overdue. It is not enough for six months of war to be a moment of remembrance and mourning. It must also spur a collective determination that there be a reckoning for this betrayal of humanity. pic.twitter.com/p8TMxu0mf1 — Martin Griffiths (@UNReliefChief) April 6, 2024

وتساءل المسؤول الأممي “ألا يكفي 6 أشهر من الحرب حتى تكون هناك لحظة حداد لإحياء ذكرى الضحايا؟”.

وشدد غريفيث على “ضرورة أن تحفز هذه الحرب التصميم الجماعي على محاسبة هذه الخيانة للإنسانية”.

وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما أسفر عن أكثر من 33 ألف شهيد معظمهم أطفال ونساء، ونحو 76 ألف مصاب، إضافة إلى دمار واسع في البنية الأساسية للقطاع ومنازله.