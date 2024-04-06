سياسة|قطاع غزة

الفاو: مؤشرات على مجاعة في شمال غزة.. ومسؤول أممي: هذه الحرب “خيانة للإنسانية”

الفاو تحذر من التدهور السريع لحالة الأمن الغذائي في غزة

أطفال غزة يتضورون جوعا
أطفال غزة يتضورون جوعًا (رويترز)
6/4/2024-|آخر تحديث: 6/4/202410:37 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، السبت، إن التدهور السريع لحالة الأمن الغذائي في قطاع غزة وصل إلى مرحلة حادة وسط ظهور مؤشرات على حدوث مجاعة في شمالي القطاع.

وأضافت الفاو في منشور عبر منصة إكس “لأول مرة، تنجح فرقنا في إدخال الأعلاف الحيوانية التي تشتد الحاجة إليها في غزة”.

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تدهور الأمن الغذائي

وقالت المنظمة الأممية “إدخال الأعلاف الحيوانية إلى غزة جاء بهدف توفير سبل التغذية، وسوف يُمكّن من إنتاج الألبان اللازمة للأطفال تحت سن عشر سنوات، بحيث توفر نحو 20% من السعرات الحرارية اللازمة لهم يوميًّا حسب توصيات منظمة الصحة العالمية”.

وأكدت الفاو أن “انهيار سلاسل القيمة الغذائية الزراعية أدى إلى التدهور السريع لحالة الأمن الغذائي”.

وجراء العدوان الإسرائيلي، بات القطاع ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، مع شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، ونزوح نحو مليوني مواطن نحو الجنوب.

خيانة للإنسانية: ضحايا الهجوم على مستشفى الشفاء في غزة
خيانة للإنسانية.. ضحايا الهجوم على مستشفى الشفاء في غزة (رويترز)

“خيانة للإنسانية”

في السياق، وصف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بأنها “خيانة للإنسانية”.

وكتب غريفيث على منصة إكس “نهاية هذه الحرب طال انتظارها”.

وتساءل المسؤول الأممي “ألا يكفي 6 أشهر من الحرب حتى تكون هناك لحظة حداد لإحياء ذكرى الضحايا؟”.

وشدد غريفيث على “ضرورة أن تحفز هذه الحرب التصميم الجماعي على محاسبة هذه الخيانة للإنسانية”.

وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما أسفر عن أكثر من 33 ألف شهيد معظمهم أطفال ونساء، ونحو 76 ألف مصاب، إضافة إلى دمار واسع في البنية الأساسية للقطاع ومنازله.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات