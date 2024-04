الفاو: مؤشرات على مجاعة في شمال غزة.. ومسؤول أممي: هذه الحرب “خيانة للإنسانية”

قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، السبت، إن التدهور السريع لحالة الأمن الغذائي في قطاع غزة وصل إلى مرحلة حادة وسط ظهور مؤشرات على حدوث مجاعة في شمالي القطاع.

وأضافت الفاو في منشور عبر منصة إكس “لأول مرة، تنجح فرقنا في إدخال الأعلاف الحيوانية التي تشتد الحاجة إليها في غزة”.

For the first time since hostilities escalated, much-needed animal fodder enters #Gaza by @FAO.

Agrifood value chains collapsed, worsening acute food security.

Famine conditions loom in the north of the Strip. FAO steps in to ensure survival and nutrition. #FoodSecurity pic.twitter.com/ZtwVCETIor

