تقرير: إسرائيل تقتل 4 أطفال كل ساعة في غزة.. و600 ألف برفح يعانون الجوع والخوف

قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، السبت، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتل نحو 4 أطفال كل ساعة في غزة، وإن أكثر من 43 ألف طفل يعيشون دون والديهم أو دون أحدهما، بسبب العدوان المتواصل على القطاع المحاصَر.

وأوضح أن أكثر من 14350 طفلًا يشكلون 44% من إجمالي الشهداء الذين يزيد عددهم على 33 ألفًا في قطاع غزة.

وفي السياق، قالت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) كاثرين رسل، السبت، عبر منصة إكس، إن الحرب في غزة قتلت 13 ألف طفل وأصابت عددًا لا يُحصى بجروح.

ووصفت كاثرين الوضع في غزة بقولها “جرى تدمير المنازل والمدارس والمستشفيات. قُتل مدرسون وأطباء وموظفو إغاثة. المجاعة وشيكة. مستوى وسرعة التدمير في غزة صادمة. الأطفال بحاجة الآن إلى وقف إطلاق النار”.

— Catherine Russell (@unicefchief) April 6, 2024