تقرير: إسرائيل تقتل 4 أطفال كل ساعة في غزة.. و600 ألف برفح يعانون الجوع والخوف

قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، السبت، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتل نحو 4 أطفال كل ساعة في غزة، وإن أكثر من 43 ألف طفل يعيشون دون والديهم أو دون أحدهما، بسبب العدوان المتواصل على القطاع المحاصَر.

وأوضح أن أكثر من 14350 طفلًا يشكلون 44% من إجمالي الشهداء الذين يزيد عددهم على 33 ألفًا في قطاع غزة.

وفي السياق، قالت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) كاثرين رسل، السبت، عبر منصة إكس، إن الحرب في غزة قتلت 13 ألف طفل وأصابت عددًا لا يُحصى بجروح.

ووصفت كاثرين الوضع في غزة بقولها “جرى تدمير المنازل والمدارس والمستشفيات. قُتل مدرسون وأطباء وموظفو إغاثة. المجاعة وشيكة. مستوى وسرعة التدمير في غزة صادمة. الأطفال بحاجة الآن إلى وقف إطلاق النار”.

War in Gaza has reportedly killed over 13K children and injured countless more. Homes, schools and hospitals in ruin. Teachers, doctors and humanitarians killed. Famine is imminent. The level and speed of destruction are shocking. Children need a ceasefire NOW. — Catherine Russell (@unicefchief) April 6, 2024

وأجبرت الحرب نحو 1.5 مليون من أهالي غزة على النزوح جنوبًا إلى رفح، حيث يعيشون في مخيمات الإيواء في ظروف بالغة القسوة، ويعانون نقصًا حادًّا في الغذاء والدواء والمياه.

معاناة 600 ألف طفل في رفح

وقال المتحدث باسم اليونيسف جيمس إلدر إن أكثر من 600 ألف طفل في رفح جنوبي قطاع غزة، يعانون الجوع والخوف، ويواجهون خطر هجوم إسرائيلي.

وأوضح إلدر، في مقطع فيديو نُشر على منصة إكس، السبت، أبعاد معاناة الأطفال الذين يحاولون البقاء على قيد الحياة في رفح وسط الهجمات الإسرائيلية بعد أن نزح إليها 1.5 مليون شخص.

“Rafah, a city of children.” UNICEF Spokesperson James Elder on the more than 600,000 children trapped in Rafah, with nowhere safe to go. Children need a humanitarian ceasefire. Now. pic.twitter.com/rlJISECGdL — UNICEF (@UNICEF) April 5, 2024

وذكّر إلدر بأنه جرى إخبار الأطفال والأسر الهاربة من الهجمات الإسرائيلية بالتوجه إلى رفح، وبأنهم سيكونون آمنين هناك، مؤكدًا أنه رغم ذلك جرى تنفيذ هجمات وحشية على هذه الأسر.

وقال “رفح مدينة للأطفال، هناك 600 ألف طفل وطفلة، لكنهم مهددون بهجوم عسكري، ومحاصرون في رفح، وليس لديهم مكان آمن يذهبون إليه”.

كلمة “الأمل” قد تُحذف من قاموس غزة

وأشار إلدر إلى أن الأمهات والآباء يحاولون كل يوم إعطاء الأمل لأطفالهم رغم الخوف والجوع، وقال إن كلمة “الأمل” معرَّضة لخطر الحذف من القاموس في غزة.

ودعا كل من يشعر بألم وخوف الوالدين تجاه أبنائهم، وكل من يؤمن بالطفولة، إلى وقف هذه المعاناة في رفح.