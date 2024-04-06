تواصل المظاهرات في مدن وعواصم عالمية للمطالبة بوقف العدوان على غزة (فيديو)

4 مظاهرات في لندن وحدها، وإضراب أمام مقر الخارجية الفرنسية تضامنا مع غزة

شهدت مدن وعواصم عالمية، السبت، مظاهرات حاشدة تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وشارك الآلاف في مظاهرات نُظمت بالعاصمة النرويجية أوسلو، والعاصمة النمساوية فيينا، والعاصمة البرتغالية لشبونة، ومدينة روتردام الهولندية، ويوتبوري وأوبسالا في السويد، وآرهوس الدنماركية والعاصمة كوبنهاغن، ومدينة دوسلدروف الألمانية والعاصمة برلين، دعمًا للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

بريطانيا

وفي المملكة المتحدة، خرجت مظاهرات داعمة لفلسطين في 32 موقعًا، السبت، حيث طالب المتظاهرون بوقف إطلاق النار في غزة.

وشارك آلاف الأشخاص في المظاهرات التي دعت إليها منظمات مدنية تنظم مسيرات دعم لفلسطين منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وشهدت لندن وحدها 4 مظاهرات للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

وتجمّع متظاهرون في منطقة كامدن بالعاصمة البريطانية، وساروا إلى مكتب زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر في منطقة مورنينغتون كريسنت، احتجاجًا على مواقفه من الحرب الإسرائيلية على غزة.

واتهم المتظاهرون الحكومة البريطانية أيضًا بدعم إسرائيل وغض الطرف عن الإبادة الجماعية، ورددوا شعارات مثل “فلسطين حرة” و”فلسطين ستتحرر من النهر إلى البحر” و”أوقفوا الإبادة الجماعية”.

كما خرجت مظاهرات في مدن عديدة بأنحاء المملكة المتحدة، مثل بريستول وبرايتون وساوثامبتون في إنجلترا، وكارديف عاصمة ويلز، وكيركوول في استكلندا.

وأقيمت جولة بالدراجات الهوائية في مدينة هاستينغز (جنوب) تضامنًا مع فلسطين.

ومن المنتظر خروج مسيرات دعم لفلسطين، الأحد أيضًا، في مدن عدة مثل ليفربول وريدنغ ولندن، حيث ستشهد الأخيرة 3 مسيرات.

فرنسا

وفي العاصمة الفرنسية باريس، بدأ مؤيدون لفلسطين إضرابًا عن الطعام أمام مقر وزارة الخارجية للتضامن مع غزة.

وتجمّع عدد كبير من المتظاهرين في مكان قريب من الخارجية الفرنسية في باريس، احتجاجًا على الهجمات التي تشنها القوات الإسرائيلية على غزة منذ أشهر.

وحمل المتظاهرون العلم الفلسطيني ولافتات كُتب عليها “أوقفوا الفصل العنصري” و”أوقفوا انتهاك القانون الدولي” و”أوقفوا الإبادة الجماعية” و”إسرائيل مجرمة وماكرون (الرئيس الفرنسي) شريك” و”أوقفوا مذبحة الشعب الفلسطيني”.

واصطف المتظاهرون جنبًا إلى جنب وهم يرتدون قمصانًا بيضاء تحمل حروف كلمة “إبادة جماعية”، في حين قام بعض الناشطين بتغطية آذانهم أو أفواههم بأيديهم.

كما عبّر بعض المتظاهرين عن احتجاجهم بالاستلقاء على الأرض لتمثيل الفلسطينيين الذين فقدوا أرواحهم خلال الهجمات الإسرائيلية على غزة، ووضعوا على الأرض أكفانًا صغيرة عليها طلاء أحمر تمثل أطفال غزة الشهداء.

ورفع المشاركون في المظاهرات الأعلام الفلسطينية واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

ودعا المشاركون إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره بحق الشعب الفلسطيني خاصة الأطفال، ونددوا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.