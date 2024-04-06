“سرايا القدس” تنشر مشاهد من داخل العقد القتالية شمالي غزة (فيديو)

نشرت “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، الجمعة، مقطع فيديو يظهر مشاهد من داخل العقد القتالية في لواء شمال غزة والذي يتزامن مع يوم القدس العالمي.

ونشر الإعلام الحربي لسرايا القدس، عبر منصة تلغرام تدوينة مرفقة بالفيديو “مشاهد لمجاهدي سرايا القدس من داخل العقد القتالية شمال القطاع في يوم القدس العالمي”.

وأظهرت المشاهد عدد من مقاتلي السرايا وهم يتحركون داخل أحد الأنفاق وهم يحملون أسلحتهم.

ووجهت السرايا على لسان أحد مقاتليها رسالة قال فيها: “نوجه التحية لأبناء قطاع غزة والشعب الفلسطيني على صمودهم وتحملهم وصبرهم، كما نوجه تحية خاصة لدول محور المقاومة وكل من ساندنا في معركة طوفان الأقصى”، مختتما رسالته بالتأكيد على أنهم “لن يستسلموا، إما النصر أو الشهادة”.