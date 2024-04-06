قتل مباشر.. الاحتلال يستهدف نازحين أرادوا العودة إلى بيوتهم غربي خان يونس (فيديو)

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي نازحين فلسطينيين بشارع العطار، وهو الطريق الوحيد الذي يسلكه الفلسطينيون للعودة إلى بيتوهم غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة المحاصَر.

وخلّف الاستهداف شهداء وجرحى، في حين قُطع الطريق على النازحين واضطروا إلى الانسحاب إلى المكان الذين أتوا منه.

استهداف مباشر

وأظهرت الصور لحظة إطلاق الدبابات قذائف باتجاه جموع النازحين.

وقال أحد النازحين للجزيرة مباشر إن الدبابات استهدفت الفلسطينيين خلال عودتهم إلى بيوتهم في خان يونس، مما أدى إلى استشهاد بعضهم وتفرّق الآخرين.

كما استهدفت قوات الاحتلال كل من حاول الوصول إلى المصابين لإنقاذ حياتهم.

بمسيّرات إسرائيلية

وقال آخر، إن القوات الإسرائيلية استهدفت سيارة كان تقل نازحين، وعندما حاول البعض إنقاذهم، قصفت قوات الاحتلال السيارة مرة أخرى وقضت على من كانوا فيها.

وأشار آخر إلى أن الاستهداف لم يكن فقط بالدبابات بل بمسيّرات إسرائيلية من نوع “كواد كابتر”.