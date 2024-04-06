مفطور الفؤاد ومبتور القدمين.. مُسن في غزة يحكي مأساته (شاهد)

في قلبه ألف غصة، وفي عينيه ألم بحجم فقد الأحبة الذين اجتمعوا ذات مساء في بيته يلتمسون أمانًا، لكن قذيفة إسرائيلية أزهقت حياة 20 فردًا منهم.

زوجته وطفلاه وخمس من بناته المتزوجات و11 حفيدًا وأحد أصهاره، جميعهم أرواحهم فاضت إلى السماء، وبقي هو شاهدًا على المأساة، حاملًا أثقالها التي تنوء بها سنوات عمره البالغة 62 وجعًا.

على سرير المستشفى يجلس المُسن “إبراهيم أبو دان” وحيدًا مبتور القدمين، بعد أن قرر الأطباء ذلك إنقاذًا لحياته.

فوق رأسه تتدلى “زينة رمضان” التي علقها بحثًا عن بصيص فرح، وبعض من سعادة قد تجود بها عيون الأطفال من حوله.

يكابد كسرًا في اليد والروح، وما من شيء يرجوه إلا أن تُفتح المعابر الموصدة، ليستكمل علاجه ويحظى بأطراف بديلة.

تلك قصة أخرى من عمق مأساة الحرب الإسرائيلية التي تعصف بقطاع غزة منذ ستة أشهر، والتي خلفت حتى الآن 33091 شهيدًا وأكثر من 75750 مصابًا معظمهم أطفال ونساء، في حصيلة غير نهائية.