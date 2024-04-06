مظاهرات حاشدة في إسرائيل للمطالبة بانتخابات مبكرة وصفقة تبادل أسرى (فيديو)

تظاهر آلاف الإسرائيليين، السبت، للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة وإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة المقاومة الإسلامية “حماس”.

وقالت صحيفة (يديعوت أحرنوت) العبرية إن المظاهرة المركزية المطالبة بإبرام صفقة تبادل، جرت عند تقاطع كابلان وسط مدينة تل أبيب. وأضافت أن مئات الإسرائيليين تظاهروا قرب مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس الغربية، وطالبوا بمحاسبته وإقالته.

وفي حيفا، تظاهر نحو 8 آلاف شخص عند مفترق حوريف وسط المدينة، ورددوا شعارات مناوئة للحكومة، وفق الصحيفة الإسرائيلية. كما تظاهر آلاف الإسرائيليين أمام منزل نتنياهو في مدينة قيسارية (شمال)، وطالبوا بمحاسبته وإبرام صفقة تبادل أسرى.

وعلى مدى أسبوع كامل، تظاهر آلاف الإسرائيليين أمام مقر الكنيست بالقدس الغربية، مطالبين بإسقاط حكومة نتنياهو وإبرام صفقة تبادل أسرى. كما شهدت تل أبيب مظاهرات مماثلة خلال أيام الأسبوع المنقضي.

وتواصل قطر ومصر والولايات المتحدة جهودها بهدف التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى وهدنة ثانية بين حماس وإسرائيل، بعد الصفقة الأولى التي استمرت أسبوعًا حتى مطلع ديسمبر/كانون الأول 2023، وأسفرت عن تبادل أسرى وإدخال مساعدات محدودة إلى قطاع غزة.

ويحتجز الاحتلال في سجونه ما لا يقل عن 9100 أسير فلسطيني، بينما يقدّر وجود 134 أسيرًا إسرائيليًّا في غزة، أعلنت حركة حماس مقتل 70 منهم في غارات إسرائيلية عشوائية.