دهس متظاهرين خلال احتجاجات في إسرائيل للمطالبة بانتخابات مبكرة وصفقة تبادل أسرى (فيديو)

تظاهر آلاف الإسرائيليين، السبت، للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة وإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، فيما أقدم سائق سيارة على دهس مجموعة منهم.

وقالت صحيفة (يديعوت أحرنوت) العبرية إن المظاهرة المركزية المطالبة بإبرام صفقة تبادل، جرت عند تقاطع كابلان وسط مدينة تل أبيب. وأضافت أن مئات الإسرائيليين تظاهروا قرب مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس الغربية، وطالبوا بمحاسبته وإقالته.

وفي حيفا، تظاهر نحو 8 آلاف شخص عند مفترق حوريف وسط المدينة، ورددوا شعارات مناوئة للحكومة، وفق الصحيفة الإسرائيلية. كما تظاهر آلاف الإسرائيليين أمام منزل نتنياهو في مدينة قيسارية (شمال)، وطالبوا بمحاسبته وإبرام صفقة تبادل أسرى.

وعلى مدى أسبوع كامل، تظاهر آلاف الإسرائيليين أمام مقر الكنيست بالقدس الغربية، مطالبين بإسقاط حكومة نتنياهو وإبرام صفقة تبادل أسرى. كما شهدت تل أبيب مظاهرات مماثلة خلال أيام الأسبوع المنقضي.

عملية دهس

وفي الأثناء، نشر صحفيون ووسائل إعلام إسرائيلية مشاهد من موقع إصابة 5 متظاهرين إثر دهسهم خلال المظاهرات المطالبة بانتخابات مبكرة وبصفقة تبادل.

وتوثق المشاهد تواجد سيارات إسعاف في المنطقة ولحظة الدهس.

אירוע חריג בהפגנה לשחרור חטופים: אדם הגיע ברכב ודרס מפגינים, אישה כבת 50 נפצעה באורח בינוני, מצבם של שניים נוספים – קל | תיעוד הדריסה

(צילום: איתי רזיאל)@hadasgrinberg pic.twitter.com/U4DfJFlNDI — כאן חדשות (@kann_news) April 6, 2024

وقال الوزير بحكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس إن حادثة الدهس في تل أبيب “مروعة وتستحق الإدانة ويتعين علينا جميعا إدانة كل أشكال العنف”.

بدوره اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أن حادثة الدهس نتيجة مباشرة “لتحريض الحكومة ولن نتوقف عن الاحتجاج حتى عودة المختطفين وسقوط الحكومة”.

وقال الوزير الإسرائيلي المستقيل جدعون ساعر إن حادثة الدهس في تل أبيب علامة على تدهور المجتمع في وقت يتعرض فيه للهجمات من كل مكان.

רכב פגע במפגינים בשאול המלך פינת מנחם בגין. לפי עדות של מפגין ואדם נוסף שוטר על אופנוע עצר רכבים כדי שהמפגינים יחצו, הנהג לא הקשיב לו המשיך בנסיעה לתוך קבוצת מפגינים ופצע שלושה שקיבלו טיפול רפואי ופונו. מעדויות המפגינים הנהג המשיך בנסיעה וברח pic.twitter.com/uCTjbCjnil — Bar Peleg (@bar_peleg) April 6, 2024

وتواصل قطر ومصر والولايات المتحدة جهودها بهدف التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى وهدنة ثانية بين حماس وإسرائيل، بعد الصفقة الأولى التي استمرت أسبوعًا حتى مطلع ديسمبر/كانون الأول 2023، وأسفرت عن تبادل أسرى وإدخال مساعدات محدودة إلى قطاع غزة.

ويحتجز الاحتلال في سجونه ما لا يقل عن 9100 أسير فلسطيني، بينما يقدّر وجود 134 أسيرًا إسرائيليًّا في غزة، أعلنت حركة حماس مقتل 70 منهم في غارات إسرائيلية عشوائية.