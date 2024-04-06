سياسة|إسرائيل

دهس متظاهرين خلال احتجاجات في إسرائيل للمطالبة بانتخابات مبكرة وصفقة تبادل أسرى (فيديو)

مظاهرة كبرى في تل أبيب

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6/4/2024-|آخر تحديث: 7/4/202412:51 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

تظاهر آلاف الإسرائيليين، السبت، للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة وإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، فيما أقدم سائق سيارة على دهس مجموعة منهم.

وقالت صحيفة (يديعوت أحرنوت) العبرية إن المظاهرة المركزية المطالبة بإبرام صفقة تبادل، جرت عند تقاطع كابلان وسط مدينة تل أبيب. وأضافت أن مئات الإسرائيليين تظاهروا قرب مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس الغربية، وطالبوا بمحاسبته وإقالته.

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وفي حيفا، تظاهر نحو 8 آلاف شخص عند مفترق حوريف وسط المدينة، ورددوا شعارات مناوئة للحكومة، وفق الصحيفة الإسرائيلية. كما تظاهر آلاف الإسرائيليين أمام منزل نتنياهو في مدينة قيسارية (شمال)، وطالبوا بمحاسبته وإبرام صفقة تبادل أسرى.

وعلى مدى أسبوع كامل، تظاهر آلاف الإسرائيليين أمام مقر الكنيست بالقدس الغربية، مطالبين بإسقاط حكومة نتنياهو وإبرام صفقة تبادل أسرى. كما شهدت تل أبيب مظاهرات مماثلة خلال أيام الأسبوع المنقضي.

عملية دهس

وفي الأثناء، نشر صحفيون ووسائل إعلام إسرائيلية مشاهد من موقع إصابة 5 متظاهرين إثر دهسهم خلال المظاهرات المطالبة بانتخابات مبكرة وبصفقة تبادل.

وتوثق المشاهد تواجد سيارات إسعاف في المنطقة ولحظة الدهس.

وقال الوزير بحكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس إن حادثة الدهس في تل أبيب “مروعة وتستحق الإدانة ويتعين علينا جميعا إدانة كل أشكال العنف”.

بدوره اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أن حادثة الدهس نتيجة مباشرة “لتحريض الحكومة ولن نتوقف عن الاحتجاج حتى عودة المختطفين وسقوط الحكومة”.

وقال الوزير الإسرائيلي المستقيل جدعون ساعر إن حادثة الدهس في تل أبيب علامة على تدهور المجتمع في وقت يتعرض فيه للهجمات من كل مكان.

وتواصل قطر ومصر والولايات المتحدة جهودها بهدف التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى وهدنة ثانية بين حماس وإسرائيل، بعد الصفقة الأولى التي استمرت أسبوعًا حتى مطلع ديسمبر/كانون الأول 2023، وأسفرت عن تبادل أسرى وإدخال مساعدات محدودة إلى قطاع غزة.

ويحتجز الاحتلال في سجونه ما لا يقل عن 9100 أسير فلسطيني، بينما يقدّر وجود 134 أسيرًا إسرائيليًّا في غزة، أعلنت حركة حماس مقتل 70 منهم في غارات إسرائيلية عشوائية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات