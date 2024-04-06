من أمام معبر رفح.. لولوة الخاطر تجدد دعمها لفلسطين وتشيد بصحفية مصرية (فيديو)

جددت وزيرة التعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية، لولوة الخاطر، دعمها للشعب الفلسطيني من أمام معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، ونددت بالعراقيل التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي أمام دخول المساعدات الإنسانية.

وكانت الخارجية القطرية قد أعلنت أمس الجمعة، وصول طائرة تابعة للقوات المسلحة إلى مدينة العريش المصرية، تحمل 19 طنًّا من المساعدات، تمهيدًا لنقلها إلى غزة.

ووصل إجمالي طائرات المساعدات القطرية إلى 90 طائرة، قالت الوزارة إنها تأتي في إطار “مساندة دولة قطر للشعب الفلسطيني، ودعمها الكامل له خلال الظروف الإنسانية الصعبة التي يتعرض لها حاليًّا”.

طائرة قطرية تصل إلى مدينة العريش المصرية تحمل مساعدات لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/fJh65kwblE — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) April 5, 2024

وقالت لولوة الخاطر، في مقطع فيديو من أمام المعبر “كنا على معبر رفح للوقوف على دخول المساعدات، وتأكيدًا بأن غزة وأهلها وفلسطين في القلب”، وأشارت إلى أن الاحتلال “لا يزال مستمرًّا في خلق عقبات لعرقلة دخول المساعدات رغم قرار مجلس الأمن الأخير”.

وقالت الوزيرة القطرية، إن هذه العراقيل تتمثل في تيسير مظاهرات لمستوطنين على معبر كرم أبو سالم بحيث لا تستطيع الشاحنات المرور، فضلا عن سياسة ترويع المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة، وعدم فتح بقية المنافذ وفرض حصار عسكري لمنع وصول المساعدات إلى المناطق الشمالية.

وكتبت لولوة الخاطر في تدوينة لها عبر منصة إكس “كنا نرى ألسنة الدخان نتيجة للقصف قريبًا من المعبر بمسافة لا تزيد عن 1.5 كيلومتر”.

#اوقفو_العدوان_على_غزة 🇵🇸 في هذه الحرب كما في كل أزمة هناك ثلاثة أصناف من البشر وعلى كل منا أن يختار مكانه: ⚪️سابق بالخيرات يتصدر كل مكرمة فما زال يرتقي درجاتٍ ببذله بالنفس والجهد والمال ⚪️ لا زاد ولا نقص، منغمسٌ في حياته منهمكٌ في مشاغله فوجوده وغيابه سيّان، بل ربما تمرّ به… pic.twitter.com/YePvZEBOl9 — لولوة الخاطر Lolwah Alkhater (@Lolwah_Alkhater) April 5, 2024

وأضافت وزيرة التعاون الدولي بالخارجية القطرية، أن مواقفهم من “فلسطين والحرب على غزة ليست مجرد مواقف موسمية وهبّة تنتهي، لكنها مبدأ راسخ وحق وواجب، نرجو أن لا نكون وإياكم ممن يطول عليهم الأمد فينسوا، ولا ممن كره الله انبعاثهم فثبّطهم”.

#اوقفو_العدوان_على_غزة 🇵🇸 كنا على معبر رفح للوقوف على دخول المساعدات وتأكيدا بأن غزة وأهلها و #فلسطين في القلب واستمرارا لواجب دعم الشعب الفلسطيني الشقيق، صاحب الحق والذي ينافح عن كرامة هذه الأمة ومقدساتها. وعلى الرغم من قرار مجلس الأمن الأخير بوقف إطلاق النار في #رمضان… pic.twitter.com/BQNTSgTmAD — لولوة الخاطر Lolwah Alkhater (@Lolwah_Alkhater) April 5, 2024

إشادة بصحفية مصرية

وفي غضون ذلك، التقت الوزيرة عددا من أطفال غزة بمدينة العريش، فحرصوا على إهدائها الكوفية الفلسطينية، وحثّهم على الدعاء قبل الإفطار يوميًّا بوقف الحرب على الغزة، وأن يحفظ الله الشعب الفلسطيني وكل أطفال العالم.

وأشادت الوزيرة في تدوينة لها بصحفية مصرية تدعى أسماء خليل، إذ ذكرت أنها “سخرت وقتها وجهدها ومالها من أجل خدمة أطفال غزة ونسائها المتواجدين في العريش للعلاج”.

واختتمت بالقول “فوجئت بها ونحن في الطريق تتصل لتقول لي: معي مجموعة من الأطفال من غزة! فالتقينا في الطريق ثم أرسلت لي مقطعا جميلا مع أحبابنا أبطال غزة الصغار”.

وردت عليها الصحفية بتعليق عبر حسابها بمنصة إكس، قالت فيه “شكرًا على كلامك الطيب وشعورك العظيم”.

❤️❤️شكراً علي كلامك الطيب وشعورك العظيم ❤️ https://t.co/Zaa21RGCRD — Asmaa Khalil (@AsmaaKhali5743) April 5, 2024

وحظيت لفتة الوزيرة القطرية وزيارتها رفح، بثناء واسع عبر المنصات، خاصة أن لولوة الخاطر كانت أول مسؤول عربي ودولي يدخل غزة بعد اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول عام 2023، وذلك للاطلاع على الأوضاع الإنسانية واحتياجات سكان القطاع.

وأشاد حساب الداعية الكويتي، محمد العوضي، بهذا التحرك قائلًا “بارك الله في هذا التحرك الجاد وهذا الإصرار الدائم رغم التحديات والمخاطر المحدقة بكل من يقترب من أجواء غزة، لا يستمر في مساندة أهلنا في غزة إلا أصحاب المبادئ وكل من امتلأ قلبه بالخير والرحمة”.

بارك الله في هذا التحرك الجاد وهذا الإصرار الدائم رغم التحديات والمخاطر المحدقة بكل من يقترب من أجواء #غزة لايستمر في مساندة أهلنا في غزة إلا أصحاب المبادئ وكل من امتلأ قلبه بالخير والرحمة. موفق ومسدد من سخره الله لإغاثة إخوانه أمام المحرقة #الصهيونية النازية لكل ما هو حي. — محمد العوضي (@mh_awadi) April 5, 2024

وقال الناشط الفلسطيني، أدهم أبو سلمية، في تدوينة عبر منصة إكس “الله يبارك لنا في خطواتك، لو أن في الأمة عشرة رجال فقط من أمثالك ما كان هذا حالنا، لنا الله وكتب الله في هذه الليلة أجرك”.

الله يبارك لنا في خطواتك..

لو أن في الأمة عشرة رجال فقط من أمثالك ما كان هذا حالنا.. لنا الله وكتب الله في هذه الليلة أجرك — أدهم أبو سلمية 🇵🇸 Adham Abu Selmiya (@adham922) April 5, 2024

وأشارت الصحفية المصرية ماجدة محفوظ، إلى أن السيدة لولوة الخاطر تستحق لقب “لؤلؤة الخليج”، وعلقت قائلة “ليت لدينا في مصر مثل لولوة الخاطر، إنها من نوعية البشر التي تعمل في صمت حتى تتم عملها وتنجز ما تستطيع وبكل همة بلا خوف ولا تبرير ولا توضيح”.

ليت لدينا في مصر مثل لولوة الخاطر. إنها من نوعية البشر التي تعمل في صمت حتي تتم عملها وتنجز ما تستطيع وبكل همة بلا خوف ولا تبرير ولا توضيح. تستحق لقب لؤلؤة الخليج .#فلسطين_قضية_الأحرار https://t.co/rzUFFsQQcX — Magda Mahfouz🌍✨ (@magdaMahfouzeg) April 6, 2024

وعلق المدون ناصر السعدي، قائلًا “إن حضوركم على معبر رفح ومتابعتكم لدخول المساعدات يعكسان التزامكم الأخلاقي والإنساني تجاه إخواننا في فلسطين.. كما أن مواقفكم الثابتة والمبدئية تجاه القضية الفلسطينية تشكل مصدر إلهام للجميع، وتؤكد على أن العدالة والكرامة الإنسانية قيم لا تقبل التنازل”.

إن جهودكم المتواصلة والمخلصة في دعم القضية الفلسطينية والوقوف بجانب أهل غزة تستحق كل الثناء والتقدير. إن حضوركم على معبر رفح ومتابعتكم لدخول المساعدات يعكسان التزامكم الأخلاقي والإنساني تجاه إخواننا في فلسطين. إن مواقفكم الثابتة والمبدئية تجاه القضية الفلسطينية تشكل مصدر… — Nasser (@Nasser_Alsaadi_) April 5, 2024

يذكر أن قطر استقبلت، الخميس الماضي، الدفعة الـ21 من الجرحى الفلسطينيين بقطاع غزة، لعلاجهم في الدوحة، ضمن مبادرة أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لعلاج 1500 فلسطيني من القطاع.